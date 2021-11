Inicia campaña en la CDMX para evitar la violación equiparada

La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de una campaña en contra de la violación equiparada especialmente cuando las mujeres no están en condiciones de decir que no. Si una niña, adolescente, adulta o adulta mayor no está en condiciones para decir si o no, es no; aseguró la jefa de Gobierno.

"Si no está en condiciones de decir no, sea porque tomó alcohol o por alguna otra razón, pues también es no".

Y es que, dijo, particularmente en el último año la Fiscalía ha detectado una situación en donde a las jóvenes se les ponen ciertas sustancias en las bebidas "en donde la mujer no está en condiciones de decir si o no y se producen estas violaciones equiparadas o violación".

Esto sucede, muchas veces en el entorno de amistades o incluso familiar, alertó.

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia en contra de las mujeres, la jefa de Gobierno anunció que la alerta de género en la Ciudad de México, va a continuar un año más.

"Si se mantendrá", dijo.

La campaña será promovida mayoritariamente a través de redes sociales.