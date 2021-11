Atlas suma 70 años sin levantar un título en la Liga Mx

El único trofeo que tienen Los Rojinegros en sus vitrinas lo ganaron frente a su acérrimo rival, Chivas, el 22 de abril de 1951 en el Parque Oro. Gracias a la anotación de Edwin Cubero, los zorros alcanzaron su primer y único campeonato de la historia.

Sin embargo, tras la derrota que se sintió tan fuerte, Jaime el “Tubo” Gomez, arquero de Chivas, al finalizar el encuentro lanzó una sentencia diciendo:

“Festejen que no van a volver a ser campeones en 50 años. Es más, antes de que me muera, no vuelven a coronarse”.

No se equivocó, Atlas no ha podido volver a ganar un título de liga. Lo más cerca que ha estado el cuadro Jalisciense de coronarse fue en 1999 frente a Toluca, donde Los Diablos se impusieron en una de las finales más cardiacas que ha tenido el fútbol mexicano.

En este nuevo capítulo, la maldición de los rojinegros busca ponerle fin en esta nueva temporada Apertura 2021, donde se medirán en cuartos de final frente a Monterrey. Este duelo lo podrás disfrutar por la señal de cadena w.