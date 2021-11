México sería un caos y con más muertos por Covid sin cambio en 2018: AMLO

Al afirmar que su administración sigue fortaleciendo a las empresas del Estado el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su crítica a los gobiernos de sus antecesores enfatizando que su interés era destruir a instancias como la Comisión Federal de Competencia y Petróleos Mexicanos.

Durante la mañanera el Primer Mandatario extendió sus señalamientos y destacó su política económica, asegurando que su administración decidió no endeudar al país a pesar de haber atravesado la crisis económica por la pandemia de Covid-19, incluso dijo que de no haberse dado el cambio de gobierno en el 2018, el número de fallecidos a causa del Coronavirus, habría sido mayor.

“Si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría en bancarrota, la Comisión Federal lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado”.

Comentó que estas acciones México continua con estabilidad económica y financiera sin que se haya empobrecido al pueblo teniendo en alto su prestigio.