Rechaza AMLO propuesta reparatoria de Lozoya

¡Eso no!, ¿cuánto? no, no, no, soltó el presidente Andrés Manuel López Obrador para rechazar la propuesta de 5 millones de dólares que ofreció el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como acuerdo reparatorio por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados.

En su conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora, el mandatario dijo que se habla de un desfalco de 200 millones de dólares, en el caso de Pemex demanda que devuelvan ese dinero, que se recupere el dinero, fue de los negocios que hicieron entre todos los del Pacto por México, Pacto contra México".

"El pueblo se cansa de tanta pinche transa", señaló el presidente López Obrador, mientras que su secretario de Gobernación, Adán Augusto López dejo en claro que entre la Presidencia de la República y Emilio Lozoya no hay ningún pacto o acuerdo reparatorio.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador confío en que el aumento en la inflación sea transitorio y aseguró que el Banco de México ya está tomando cartas en el asunto.

"La inflación ese algo que nos impacta por problemas en el mundo, la pandemia que afectó las actividades productivas y hay más demanda que oferta de productos", dijo.

La inflación mensual al consumidor durante octubre pasado alcanzó su incrementó más alto para dicho periodo en 23 años, impulsada por el alza en los precios del gas doméstico LP y la electricidad entre otros bienes y servicios, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

Durante el décimo mes de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.84% mensual, la tasa más alta para dicho lapso desde octubre de 1998 cuanto reportó un aumento de 1.43%.

De esta forma la inflación ascendió a 6.24% en octubre respecto al mismo periodo del año anterior, la tasa anual más elevada desde diciembre de 2017, cuando llegó a 6.77%.