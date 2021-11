El líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que en la reunión privada a la que fueron convocados de última hora con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el funcionario les aseguró que no hay tiempos fatales ni presiones para aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica que propone el presidente López Obrador.

El legislador perredista señaló que el titular de Gobernación les planteó que no habrá camisas de fuerza para obligar a la oposición a dar su voto a favor de dicha reforma, pues habrá tiempo suficiente para los foros de consulta en los que participarán los principales involucrados en el tema eléctrico de los sectores público y privado.

“Tuvimos una visita de cortesía, primera vez en el sexenio que el secretario de Gobernación invita a los coordinadores parlamentarios, hablamos de iniciar la discusión de la Reforma Eléctrica, como lo hemos planteado desde la oposición en un parlamento verdaderamente abierto.

Comenzaremos la discusión este año, pero no creo que los tiempos nos vayan a dar para llevarla a la votación, dijo que está de acuerdo, que no habrá camisas de fuerza con los tiempos, él planteó que los empresarios deberían venir a plantear sus puntos de vista y nosotros estuvimos de acuerdo, que vengan también no los empleados de la CFE, sino que venga el titular de la CFE a defender su Reforma”.

Dijo que Adán Augusto López aceptó la postura de los coordinadores parlamentarios de oposición de que no caerán en presiones ni apresuramientos para aprobar una reforma constitucional de tal magnitud, sin que haya la consulta técnica sin posiciones políticas ni ideológicas, es decir que no habrá límites de tiempo.

“Más que aceptar, él respetó este planteamiento pues el Presupuesto lo terminaremos de discutir el 15 , la siguiente sesión es el 18, o sea menos de un mes. No se cumpliría lo que estamos acordando, el oficialismo y la oposición de que haya un parlamento abierto, que se escuchen todas las voces. Porque , aparte, es una discusión técnica, no es ideológica, además, le externamos que estamos dispuestos a dar una discusión de cara a la ciudadanía y que sea ahí en las mesas de dialogo donde se desnude la Reforma Eléctrica, no, no planteamos tiempos fatales”.

El coordinador de los diputados del PRD, dijo que la oposición le dejó claro al secretario de Gobernación que no acompañarán una discusión fast track, un análisis apresurado y al vapor de la Reforma Constitucional en materia eléctrica.