Si Biden lo pide AMLO podría aclarar contenido de Reforma Eléctrica

Aunque aseguró que no está contemplado, no descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador que la Reforma Eléctrica pueda ser tema en el encuentro que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden en la próxima semana.

Después que se diera a conocer que el 18 de noviembre se reanudará el diálogo trilateral entre los Jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá, en la mañanera el primer mandatario fue cuestionado sobre si se aprovechará el acercamiento para aclarar temores que han manifestado autoridades del país vecino.

“Entonces, no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y ese es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos, nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, para hacerles recomendaciones y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho, pero en el caso de que me dijera algo le diría: Pues, presidente, es que no quieren dejar de robar y díganme qué se hace en estos casos, ¿me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?

Insistió que no es tema de la agenda donde se hablará de economía, migración, pandemia y desarrollo, sin embargo, comentó que no tendría problema en tratarlo.

“No está en la agenda, pero si surgiera nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica. Yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz, y lo he cumplido y lo voy a cumplir, no van a aumentar en todo el sexenio. Antes aumentaba y aumentaban los precios”.

Y es que reiteró que con la llamada Reforma Energética se buscó favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, que abusan vendiéndole cara la luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no pagando igual la luz que como se cobra a las familias mexicanas.

López Obrador también se refirió al aplazamiento en el Congreso para retomar la discusión de la iniciativa del Ejecutivo Federal.

“Yo tengo el informe que, una vez resolviendo lo del presupuesto, que es muy importante para el año próximo, ya van a iniciar los foros en la Cámara de Diputados para debatir sobre este tema. Y qué bueno que haya tiempo.

¿Saben por qué estamos padeciendo estas cosas?

Porque antes no se tomaba en cuenta al pueblo, la gente ni se enteraba, hacían sus enjuagues arriba”.

Ejemplo de ello dijo, es la investigación que se mantiene al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya acusado de brindar pago a legisladores a cambio de otorgar su voto a favor de la Reforma Energética, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.