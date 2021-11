Cuando reciban su beca no olviden que son parte de la “transformación”

Tras hacer entrega de becas Benito Juárez que otorga el gobierno federal a estudiantes de educación media superior, la jefa de Gobierno pidió a los jóvenes que cuando reciban cada mes los 800 pesos que les corresponden recuerden que son parte de la historia de la “transformación” de México.

“Cada vez que reciban esos 800 pesos cada mes piensen que algo ocurrió en este país y eso algo que ocurrió es que el pueblo de México decidió optar por algo distinto, por algo en donde la educación sea un derecho y no un privilegio”, dijo.

Un derecho, precisó, como la pensión a un adulto mayor.

Frente a decenas de jóvenes en el campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y frente a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que no hizo uso de la palabra, Sheinbaum Pardo agregó: “Como jóvenes no dejen de ser parte de la historia del país. No dejen de pensar lo que ha ocurrido en la historia. No dejen de ser parte de la historia de la transformación de nuestro país”.

No dejen, arengó, que nunca más haya un gobierno que convierta la educación pública en un privilegio y no en un derecho.

Esta frase de la educación es un derecho y no un privilegio, es la esencia del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó.

A diferencia de los gobiernos anteriores, agregó, hoy no solamente se da acceso a los jóvenes a la educación, sino que además se les da un apoyo para hacer valer la educación pública para que ningún estudiante que vaya a la educación media superior sufra por algún problema de falta de recursos económicos.

“Estos 800 pesos que reciben todos los estudiantes que van a la preparatoria pública lo que hacen es dar oportunidad a que la educación sea un derecho y no un privilegio”, insistió.

En el evento en el que también se dio inicio al registro de nuevos alumnos para que reciban la beca, estuvieron presentes el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y el coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Abraham Vázquez.