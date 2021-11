No se le retrasa el pago a los estados y municipios estamos al día: AMLO

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Gobierno Federal ha entregado todos los fondos que le corresponden a los estados y municipios, según las reformas aprobadas en 2007 y 2013.

Durante la mañanera, el primer mandatario incluso sostuvo que las participaciones para 2022 aumentarán, 100 mil millones de pesos, recursos que destacó, podrán ser utilizados en las prioridades de los habitantes.

“Y nosotros no hemos cambiado ese marco legal, lo que hemos hecho es cumplir con las fórmulas de entregas y de fondos y lo hacemos de manera puntual, no se le retrasa el pago a los estados y municipios estamos al día durante todo este tiempo no hemos dejado de entregar a los estados, a los municipios lo que por ley les corresponde”.

Ante ello pidió a los gobernadores que además de los recursos de la federación, hagan un esfuerzo para depender de ingresos propios.

“Hay quienes tienen hasta un 40% de su presupuesto, de ingresos propios como la Ciudad de México y otros, y hay entidades federativas que dependen básicamente de las participaciones federales, que llegan a conformar su presupuesto con un 95% de participaciones, todos deben hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia que les permita liberar más fondos para atender las necesidades de la gente”.

Al respecto Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de la secretaria de Hacienda explicó que el gasto federalizado para 2022 tendrá un crecimiento del 4.7% destinando más de dos billones de pesos.

“Aquí estamos mostrando cuál es el presupuesto aprobado en 2021 para cada uno de ellos, como se observa el total el gasto federalizado asciende a dos billones 14 mil 183 millones de pesos y también estamos poniendo el monto del gasto federalizado que está previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para 2022, asciende a dos billones 108 mil que representa 94 mil 600 casi 95 mil millones de pesos adicionales que van a recibir las entidades federativas y los municipios que implica una tasa de crecimiento de 4.7% de crecimiento en términos reales”.

Reiterando que la fórmula para entregar los recursos fue puesta por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, López Obrador aseguró que las principales reglas para que los recursos alcancen para todas las necesidades es ante todo evitar y combatir la corrupción, así como los gastos excesivos e innecesarios.