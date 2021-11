Pide AMLO confianza en FGR por caso Lozoya

Un visto bueno dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la actuación de la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial del país, por el seguimiento dado a Emilio Lozoya, esto después que se dictara prisión preventiva al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Odebrecht.

Durante la mañanera el Primer Mandatario pidió y manifestó confianza en primer lugar a la Fiscalía ya que insistió, su titular, Alejandro Gertz ha demostrado ser un hombre integro que no permitirá impunidad.

"Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, además es una gente repito íntegra y ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida que espero sea largo, con dignidad".

Así mismo desde Palacio Nacional negó que haya hecho recomendación alguna al Fiscal, tras las críticas que se dieron, después que Lozoya Austin fue visto en un restaurante en la capital del país.

"No sólo es un asunto de dignidad y principios, cómo le voy a pedir yo al Fiscal que actúe de determinara de alguna forma, él también si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un Presidente que un Fiscal que es autónomo le diga que no, que lo puede hacer Alejandro Gertz, yo no me expongo a esas cosas, no establezco relaciones de complicidad con nadie no me gustan las componendas, siempre actúo con transparencia".

Enfatizó que todo acto de corrupción debe ser castigado por lo que se pronuncio porque los responsables de los sobornos ligados a Odebrecht y la aprobación de la Reforma Energética, sean llevados ante la ley.

"Lo de ayer es parte de la misma investigación, creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos, fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a los funcionarios corruptos menos en México, se tapó el asunto".

Comentó que sobre todo fue en el gobierno de Felipe Calderón cuando se creó hasta un consejo de administración de dicha empresa en Los Pinos y fue hasta esta administración cuando se decidió investigar el presunto delito, pues señaló que incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (IANI) decidió en su momento reservar el expediente de Odebrecht.