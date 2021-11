Guardia Nacional vigila fin de puente vacacional

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este 2 de noviembre desplegarán un operativo en todo el país para salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante el puente vacacional.

El operativo contempla la instalación de puestos de ayuda y orientación para los usuarios de terminales aéreas y de autobuses, puertos marítimos, centros turísticos y puntos fronterizos.

Participan las siete Divisiones de la Guardia Nacional y la Unidad de Asuntos Internos, a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de los paseantes.

Las autoridades federales recomiendan a las personas que viajen por carretera respetar los límites de velocidad, no manejar cansados o en estado de ebriedad, no llevar a menores en el asiento del copiloto, revisar que su vehículo se encuentre en óptimas condiciones, no rebasar por la derecha ni acotamiento y tener buena visibilidad

