Exhibe AMLO a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhibió a la alcaldesa de extracción panista en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al reproducir un video donde la edil declara que “no le gustan los pobres”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de este martes, compartió con los representantes de los medios el video de una entrevista que Sandra Cuevas dio al canal de YouTube “Atypical TeVe”, dirigido por Carlos Alazraki.

“Estaba yo viendo una entrevista que le hicieron creo que a una delgada, alcaldesa, aquí en la CDMX, donde habla de que ella está en contra de los pobres”, señaló el presidente.

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, expresa la alcadesa panista en la entrevista donde también asegura que le va a dar herramientas a la gente para salir de la pobreza y no les va a regalar dinero.

“Porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan”, señala Sandra Cuevas en la entrevista publicada el pasado 21 de octubre.

Ante esas declaraciones, el presidente López Obrador acusó que esas declaraciones de Sandra Cuevas, son la verdadera doctrina de los conservadores.

“Es que todo esto no es nuevo, esto ha existido es parte del pensamiento conservador, pero estaba soterrado, estaba cubierto, porque la doctrina verdadera de los conservadores es la hipocresía, todos esto se ocultaba, el racismo, el clasismo, ahora está saliendo”, dijo.

La reproducción de este video surgió cuando López Obrador fue cuestionado nuevamente por la venta de niñas y menores de edad indígenas en la región de la Montaña de Guerrero, tema que trató de evadir en varias ocasiones.

Cabe señalar que tras haber hecho pública la entrevista de Sandra Cuevas con Carlos Alasraki y sus polémicas declaraciones, el equipo de la alcaldesa de la Cuauhtémoc salió a dar una postura donde sostuvo que en la misma, solo se están dando a conocer las acciones contempladas para impulsar la iniciativa privada en la alcaldía Cuauhtémoc.