No tengo nada contra Rosario Robles, asegura: AMLO

Tras las declaraciones hechas por Rosario Robles desde la cárcel a un medio de comunicación, Robles Berlanga reiteró su inocencia y denunció que existe una "saña" en su contra por parte del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que no tiene nada en contra de la extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Este martes durante su tradicional conferencia matutina de prensa el presidente López Obrador rechazó todas estas afirmaciones.

"Es sencillo: no tengo nada en contra de ella, es un asunto que atiende la FGR. No tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz. Y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia. Eso es de la fiscalía, no me corresponde a mí, yo no presenté ninguna denuncia, es una cuestión que viene de tiempo atrás", dijo el titular del Ejecutivo Federal.

Añadió que el caso de Robles tiene que ver con una investigación sobre corrupción en las universidades públicas, conocida como "La Estafa Maestra", para dar a conocer los cacicazgos que existen en dichas instituciones.

"Porque en las universidades públicas también hay corrupción y hay cacicazgos y aunque no les guste, el rector no, no es el rector, el que manda en la Universidad de Guadalajara lleva más de 30 años poniendo y quitando rectores a su antojo poniendo y quitando o sea la academia el alto nivel educativo, el ser licenciado, maestro o doctor no tiene nada que ver con la corrupción", enfatizó el Presidente de México.