El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechazó los señalamientos publicados por el periódico El Universal en el sentido de que esta apoyando más a los estados del sur y sureste de la República y se está olvidando de los del centro y norte del país.

Al anunciar la apertura del primer tramo del libramiento occidente de Acapulco, Guerrero que se inaugurará en diciembre próximo y que conectará la carretera México/Cuernavaca/Acapulco con la carretera federal Acapulco/Zihuatanejo, el Primer Mandatario respondió se continuará apoyando a Guerrero y a tres estados en especial aun cuando nos critiquen para que nos vean con malos ojos, recalcó.

“Vamos a seguir apoyando a Acapulco y a todo el estado de Guerrero, vamos a seguir destinando recursos del presupuesto público para Guerrero hay tres estados que tienen un trato especial aun cuando manejan esto que digo de manera tendenciosa buscando amarrar navajas queriendo que nos vean con malos ojos los estados o los habitantes de los estados del centro y del norte, estaba yo leyendo una nota de El Universal diciendo de que los del norte y los de centro ya no eran atendidos y que ahora todo es el sur sureste”, refutó López Obrador.

En ese sentido dijo que su gobierno no heredará obras inconclusas a próximas administraciones porque “orden dada no supervisada no sirve para nada” y por eso regresó a Guerrero para inaugurar ese libramiento antes de que concluya el presente año porque es una obra iniciada en 2013 y “me gusta más terminar las obras que iniciamos en proceso que hasta las que su gobierno ha iniciado porque eso significa que no se dejan en abandono lo que es dinero del pueblo del presupuesto, e hizo una clara alusión al Hospital de Tula, Hidalgo que se inundó.

“Bien podría decir todos los hospitales que encontramos inconclusos pues no los vamos a terminar porque no se debieron haber construido porque se hicieron en barrancas o en zonas de riesgo o sólo les importó el contrato la construcción y no se pusieron a pensar que relativamente cerca había otro hospital y que era cosa de equiparlo bien no hacer uno nuevo, se hizo el nuevo se inició uno nuevo porque querían hacer negocio, robar así muchas obras tiradas”, reprochó el jefe del Ejecutivo Federal.

Reiteró que en Guerrero no quiere ver hoteles de gran lujo contrastando con colonias que apenas y tienen agua potable, de nuevo mencionó a los habitantes de una unidad habitacional cuyas viviendas resultaron afectadas por el sismo y que fueron defraudados por un desarrollador que “se dice muy influyente” y ahora los demandados son los trabajadores que viven ahí en contraste con otros condominios de lujo en la zona diamante a los que no les pasó nada y lanzó un ultimátum al dueño de la constructora al señalar que tendrá que hacerse cargo de los daños porque su gobierno va a intervenir.