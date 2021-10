Reconoce AMLO tardanza de Fiscalía en caso Lozoya… niega pacto de impunidad

Aunque reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador tardanza por parte de la Fiscalía General de la República, negó que exista un pacto de impunidad entre la instancia encabezada por Alejandro Gertz y el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

Durante la mañanera el Primer Mandatario indicó que existe un retraso evidente sin embargo manifestó plena confianza en el actuar del Fiscal recordando que la FGR es totalmente independiente del Gobierno Federal.

"Se están tardando, sin duda es evidente, pero le tengo confianza al Fiscal, Gertz Manero, yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero, ni con el Presidente de la Corte, no establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias, yo sí habló con el Presidente de la Corte y con Alejandro Gertz Manero que repito le tengo confianza, lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales como el caso Ayotzinapa".

Desde Palacio Nacional negó que esta tardanza pudiera afectarle de alguna manera en su combate contra la corrupción.

"A veces la justicia tarda pero llega entonces yo sí tengo confianza de que aunque estén tardando, no debería ser así pero entiendo que tienen que tomar las declaraciones, los abogados de legisladores y gente influyente, pues son muy diestros, entonces están defendiendo y no sólo es la defensa jurídica, los medios, esto de la foto del señor Lozoya se difundió por todos lados, diciendo no hay justicia, también desacreditando a Lozoya, yo no lo estoy defendiendo ni lo considero una blanca paloma, nada más estoy narrando los hechos".

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que Lozoya Austin está recibiendo un procedimiento especial que consiste en ser testigo colaborador por lo que seguirán los procesos para aclarar posibles actos de corrupción en el congreso por el dinero entregado por el ex Director de Pemex a cambio de avalar la Reforma Energética en la administración de Enrique Peña Nieto.