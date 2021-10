Gobierno mantiene combate a la corrupción y evasión fiscal: AMLO

Confiado se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en que México cuenta con las finanzas necesarias para atender cualquier emergencia y mantener los programas sociales, y es que afirmó hay buenos resultados por el combate a la corrupción y por el pago de impuestos.

Durante la mañanera, el primer mandatario, puso en duda el raking presentado por The World Justice Project, que afirmó que México es el quinto peor país del mundo en corrupción por sus legisladores; y es que dijo, las cifras con las que él cuenta marcan datos distintos.

“Depende de la fuente, hay que ver qué opinión real tiene la gente, a ver cómo se mide… ya en México no hay la corrupción que imperaba hace poco, ya eso se terminó, hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo a nuestros datos, también para ser honestos… Entonces, cuando se pregunta, si se pregunta: ¿Hay más corrupción ahora que antes?, pues no puede ser que el resultado sea que ahora hay más corrupción, aún en el Legislativo, es distinto. Un escándalo como el de los sobornos a legisladores cuando la Reforma Energética es un escándalo mundial, lo que pasa que se tapó, los medios lo ocultaron”.

Destacó la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presumiendo que el Gobierno Federal tiene un 62 por ciento de aprobación, frente al 26.4 que se reportó en el 2016. López Obrador insistió en la necesidad de erradicar la corrupción.

“Creo que vamos a lograr el propósito de desterrar la corrupción en nuestro país entre todos, mujeres y hombres, todos, todos, todos, porque es lo que más daña a México, la corrupción. Entonces, todos ayudan, todos están apoyando. Bueno, lo que se hace aquí, este ejercicio de denuncia. A veces algunos se molestan porque se dan nombres y se hacen juicios sumarios sin que haya pruebas. Sí está mal. Hay que moderarnos en eso, hay que tener elementos siempre, pruebas, pero ayuda”.

Por cierto, que cuestionado sobre la investigación contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gomez Mont, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que su administración mantiene el combate a la evasión fiscal, recordó incluso, se actúa contra las empresas factureras.

“Son fifís, pero actúan en la ilegalidad. ¿O qué?, ¿nada más es delincuente ‘el Zorro’? ¿Cómo le llaman a los…? Los motes, apodos, ¿no? ‘el Sapo’, ‘la Rana’, ’la Chancla’, ‘la Changa’. Ya no voy a seguir. Nada más ellos y los otros no. Bien vestiditos, engomaditos, y defraudando con facturas falsas, despachos, pero miles de millones de pesos, y no perdían ni su respetabilidad, y lujos, residencias en México, en el extranjero”.

Se dijo contento que el resultado del combate a la ilegalidad se encuentra el incremento de impuestos recaudados, pues destacó que de tres billones 143 mil millones el año pasado a tres billones 497 mil este 2021, es decir un incremento de 350 mil millones de pesos.