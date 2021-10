No se impondrá proyecto Conjunto Estadio Azteca a los vecinos

El proyecto Conjunto Estado Azteca fue presentado por los empresarios como parte de la reactivación económica de la Ciudad de México, sin embargo, no se les va a imponer a los vecinos, aseguró la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Habrá diálogo entre los particulares y los colonos y si estos “no están de acuerdo pues no están de acuerdo”.

Los vecinos tendrán que ser consultados y tendrán que dar su opinión y en el diálogo con ellos se irá viendo si el proyecto es factible o no es factible. “Que se cambia o que no se cambia o si de plano no se puede desarrollar”.

Es un proyecto privado en el estadio Azteca y “no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, nada”.

La jefa de Gobierno descartó que desde su administración se promueva este proyecto. Lo que se está impulsando es la consulta pública.

Pidió a los vecinos su confianza porque, reiteró, “no vamos a faltar a nuestra palabra”.