Pensión a adultos mayor aumentará conforme a la inflación: AMLO

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que la pensión de adultos mayores se duplicará para enero de 2024 y que ésta conforme a la inflación.

Al encabezar el evento Programas para el Bienestar en el Centro Estatal de las Artes en Playas de Rosarito, Tijuana, Baja California y en lo que fue su tercer día de gira por esta entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que ya se tomó el acuerdo de incrementar al doble el apoyo que se da a los adultos de más de 65 años.

De esta manera los beneficiarios recibirán el doble de la pensión actual para 2024, por lo que habrá aumentos de 30 por ciento en 2022 y 2023.

“Yo quiero irme con la satisfacción de que el adulto mayor va a tener ingresos, cuando menos, para su alimentación. Si es una pareja de adultos mayores van a tener para su comida, para su alimentación, por eso vamos a ir aumentando y va a ser el doble en enero del 24″, dijo.

Así detalló, en 2022 se destinarán 238 mil millones de pesos a las pensiones de adultos mayores, monto que ascenderá a 370 mil millones para 2024.

“Ya lo tenemos contemplado, no va a haber problema. No hay déficit, vamos a tener los recursos suficientes ¿por qué? Porque ya no hay robadera, porque ya no hay corrupción no necesitamos aumentar impuestos ni endeudar al país, ni que haya gasolinazos todo estriba en que no se roben el dinero del presupuesto” expuso el Primer Mandatario.

Además, recordó que su administración firmó un convenio con Fundación Teletón para que 20 mil menores de edad con discapacidad y de bajos recursos sean atendidos en Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

El jefe del Ejecutivo Federal gregó que a las personas con discapacidad mayores de 18 años también se les otorgará ayuda económica.

“Estamos por llegar a acuerdos con los gobiernos estatales para que si aportan 50 por ciento, la federación aporta otro 50 por ciento, y así se le da apoyo a todos los discapacitados. Va a ser universal el programa”, subrayó.

Al finalizar el evento el Presidente Andrés Manuel López Obrador le brindó su respaldo a la alcaldesa de este municipio Araceli Brown Figueredo a quien le dijo: “esa es la noticia que te tengo”, le dijo el ¨Primer Mandatario.

“Araceli vamos a seguir apoyando en todo ¿sí? Rosarito va a seguir contando con nuestro apoyo ya hablé con Román Meyer y se va a aplicar a partir de enero el programa de desarrollo urbano en Rosarito, esa es la noticia que te tengo”, apuntó el Primer Mandatario.

Y es que hace unos meses, López Obrador adelantó que haría esta gira de trabajo por Baja California para despedir la gestión de Jaime Bonilla Valdez, a quien le resta lo que queda de este mes como gobernador y a quien el Presidente López Obrador felicitó antes de continuar su gira por la fronteriza Ciudad de Tijuana y se desvivió en halagos para el polémico mandatario estatal, aunque anunció que regresaría para otra gira con la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Y le agradecemos por su trabajo no sólo por lo que ha hecho en estos dos últimos años como gobernador sino por lo que ha hecho desde hace mucho tiempo para que se crearar conciencia de la necesidad de un cambio en Baja California y Jaime Bonilla siempre estuvo con nosotros siempre apoyándonos por eso le agradecemos su participación, es precursor Jaime Bonilla del Movimiento de Transformación Nacional, destacado integrante de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expuso el Presidente de México.