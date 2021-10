Me voy, aunque no participe el 40% en consulta de revocación: AMLO

Si la gente dice “no queremos que continúe”, me voy, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al lamentar que actualmente la ley marque que se necesite el 40% de participación ciudadana para hacer vinculante la revocación de mandato.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, indicó que no obstante, él podría retirarse del cargo aun cuando no se alcance el porcentaje pero que la mayoría de el sí.

“Si la gente dice no queremos que continúe el presidente, me voy sin ningún problema, es más aunque no se llegue al 40%, porque para que tenga efectos vinculatorios de acuerdo a la ley que ojalá eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje, tienen que participar el 40% de los ciudadanos, es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40% pero si se tiene el 30 y la mayoría, 51% dice cambio, 49 dice se queda, me voy”.

Así mismo después de que la alianza “Va por México” presentará una impugnación o acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Revocación de Mandato, bajo el argumento que fue ilegalmente ampliado el cuestionamiento y por el riesgo de intromisión de los partidos políticos en el proceso, López Obrador comentó que "es una incongruencia que quienes se dicen demócratas.

“Que estaba mal formulada la pregunta, ¿qué es lo que están haciendo? Simulando, primero es una incongruencia que quienes se dicen demócratas, rechacen mecanismos de democracia participativa donde la gente va a tener la libertad de expresarse, de manifestarse, además por la vía pacífica, porque este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de estado, el autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo”.

Agregó que la Alianza “Va por México” en el fondo busca evitar que la consulta sea vinculatoria y ahora han decidido mejor promover el NO voto cono si los ciudadanos fueran borregos.

“Qué es lo que hay en el fondo, politiquería van a salir porque no tienen razón, de que va a llevarse a cabo la consulta y cuál es el paso siguiente, decir no participamos y llamamos a no votar, que nadie participe, porque ¿creen que los ciudadanos son borregos? Les van a decir meee meee, eso es, entonces es importante que se sepa que se van a llevar a cabo estos procesos”.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que en las mañaneras se informará cómo avanza el proceso para la consulta para la revocación de mandato… siempre y cuando se lo permitan las reglas del INE, pero dejó en claro que no tolerará “marrullerías del bloque opositor”.