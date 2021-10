Confirmó la alcaldía de Cuauhtémoc el cierre del Deportivo Guelatao por riesgo a empleados y usuarios debido a las fallas estructurales del inmueble.

En conferencia, fuera del lugar, su titular, Sandra Cuevas, aseguró que desde el 6 de octubre recibió oficios de trabajadores solicitándole la revisión del inmueble, sin embargo, indicó que desde el 2 de octubre ya había girado la instrucción de revisar este y todos los deportivos.

“Y no me tiembla la mano, ni me tiembla el cuerpo para tomar una decisión, lo que no esté bien hecho, estoy obligada a actuar como se debe hacer, efectivamente se hizo una inversión, la cual no hice yo, yo tengo días de haber llegado, pero sí tengo la obligación salvaguardar la vida, la integridad de cada uno de ustedes, cuando me dicen de las fallas estructurales graves del deportivo, tomo la decisión del cerrar el deportivo y no es un tema político, no es un tema para hacer politiquería”.

En el caso de los empleados dijo, no perderán su empleo mientras también se da solución a usuarios, aunque el dinero enfatizó, tenga que salir de su bolsillo. Mientras se comenzaron a calentar los ánimos entre vecinos de la zona, usuarios y trabajadores, con gritos como “es un asunto político” y los contrarios “es por nuestra vida”, señaló que la Dirección General de Obras, se encargó de realizar un dictamen que sustenta fallas estructurales, por lo que solicitó el apoyo del gobierno de la Ciudad de México.

“Hay cuatro dictámenes cuatro, uno de la administración actual, vamos a llamar a una compañía externa y al mismo gobierno de la Ciudad de México para que hagan nuevamente una valoración, después de ello les vamos a informar nuevamente si coincide con todos los dictámenes, los cuatro anteriores que ya se tienen… no quiero adelantar procesos, no quiero adelantarme a absolutamente nada, pero todo lo que se tenga que hacer saber al órgano de control, lo vamos a hacer saber”.

Enfatizó que se tomarán decisiones sobre el inmueble una vez que el gobierno capitalino indique qué se puede hacer pero descartó la intención de construir departamentos o hasta un centro comercial y dijo que de no tener posibilidad de rescatarse, se tomarían acciones tras consultarlo con la gente de la alcaldía.

A estas situaciones se suma un llamado hecho por un empleado que pidió el anonimato pero que destacó a W Radio, el descontento de inscritos por el incremento de cuotas después que la administración fuera puesta en manos de particulares.

“Recién reparado el deportivo se tomó un convenio con la alcaldía y una empresa lo estaba administrando, cobraba todas las cuotas deportivas de las que se impartían aquí en el Guelatao pero con un precio más elevado, no conforme a lo que indicaba la gaceta oficial, de hecho tenían una relación con aquél entonces de parte de la subdirección del deporte, en donde se estaban poniendo las quejas y la mayor de las quejas era eso, que las cuotas estaban muy elevadas y el deportivo era para la comunidad, si usted se pone a analizar las cuotas de la Gaceta Oficial del Deportivo Cuauhtémoc a las del Guelatao, por las diferentes zonas de la colonia, las del deportivo Guelatao, son más baratas que las de Cuauhtémoc, sé que hay otros deportivos de la alcaldía, tienen convenio con empresa y están haciendo lo mismo que este deportivo”.

Subrayó que tampoco se dio claridad en el dinero que se recaudó por el uso de los estacionamientos, sin embargo, en la conferencia también hubo voces defendiendo la permanencia de las actividades, porque insistían no se notaban daños antes del cierre.

“Se nos hace sospechoso que el edificio haya resistido el terremoto del 85, el de 2017 incluso el de hace un mes y nada más llega cinco días del gobierno del PAN y ya nos quieren quitar el edificio, también somos testigos muchas personas de que el sábado y el domingo no existían las grietas que estuvieron informando en las redes sociales, que hay en las escaleras y se nos hace muy sospechoso que justo el lunes cuando no venimos nadie, aparezcan mágicamente esas grietas, lo difundan en W Radio y en la noche nos llega un mensaje a todos que van a clausurar el edificio”.

Después que W Radio diera a conocer fotografías y un video con la muestra de grietas en paredes de las escaleras desde el primer piso, el ex alcalde Néstor Núñez confirmó en exclusiva la autenticidad de las imágenes mencionando que correspondían al día siguiente del sismo del 7 de septiembre, cuando ya se estaban reparando los daños en acabados y que tardaron alrededor de una semana, insistió no había daño estructural.

“Ya habíamos nosotros tallado y por eso se ve un poco más grande de lo que es, el ocho de septiembre nosotros hicimos un recorrido con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Cuauhtémoc y con la dirección de Protección Civil y concluimos que no había daño estructural, nos tomamos esa semana para reparar los daños de acabados que sí hubo para que al siguiente lunes pudieran los usuarios del deportivo regresar al Guelatao, pero hasta donde nosotros lo dejamos no habíamos encontrado daño estructural, es importante decir que nosotros no hicimos dictamen estructural después del 7 de septiembre”.

Confió que Sandra Cuevas tenga sustento de la decisión de cerrar el inmueble. Sin embargo, de acuerdo a Miguel Ángel Gil Moncada, director General de Obras y Desarrollo Urbano, este dictamen debía hacerse ya que, sobre todo por la colocación de un área para béisbol en la azotea, que aumenta esfuerzos sobre la estructura que tiene daños de importancia.

En un recorrido por el Deportivo Guelatao, es posible ver diversas grietas rectas y hasta en forma de V del suelo, la mitad de las paredes hasta el techo, también aunque no se notan daños en el área de albercas en el primer piso, en los sótanos, permanecen fugas de agua, lo cual se señaló es de gran riesgo pues este espacio es ocupado hasta por 400 personas en una hora generando un peso de hasta mil 224 toneladas, sumándole el peso que pueda ganar por el movimiento constante generando una fuera de impacto contra los muros de concreto.