No hay moneda de cambio con el PRI para aprobar Reforma Eléctrica: AMLO

Con un "vuelan mucho", negó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que exista moneda de cambio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que con el fin de que apoyen en el Congreso la aprobación de la Reforma Eléctrica, se destituya al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, recordó que el próximo lunes se informará a detalle el contenido de su proyecto enviado a la Cámara de Diputados.

“Vuelan mucho… les gusta volar… Van a estar los integrantes del Gabinete de Energía y va a estar también el secretario de Gobernación y la consejera jurídica, van a estar todos, para exponer aquí sobre la Reforma Energética. Y no hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros lo hemos hecho y no lo haremos”.

Comentó incluso que la exposición podría darse en otros foros, a fin de que a la ciudadanía le quede claro que no habrá nacionalización ni expropiación en el sector.

“Si hace falta explicarla en foros, polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del Gobierno Federal, del Ejecutivo, van a asistir a las Cámaras y a donde se requiera, a la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente, y los legisladores van a decidir lo que ellos consideren más conveniente”.

Y es que señaló que los legisladores tendrán en su momento que responder si quieren que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la CFE, o que la manejen particulares, que tienen propósito de lucro.

“Los legisladores van a poder resolver y no hace falta ningún acuerdo en lo oscurito ni nada a cambio, ellos van a tener que decir a la gente por qué votaron en favor de una postura o de otra con toda libertad”.

El jefe del Ejecutivo Federal insistió que en los gobiernos del periodo neoliberal enviaron el mensaje que el presupuesto del gobierno no era suficiente y requería abrirse a la inversión extranjera para continuar en el mercado de la industria eléctrica.