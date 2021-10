Si mi hermano es responsable que sea castigado: AMLO sobre Pio

Si es responsable que sea castigado, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la luz verde que otorgó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, investigue la supuesta entrega de recursos en efectivo a Pío López Obrador de parte de David León Romero en 2015.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario reiteró que no traicionará la confianza de los mexicanos, por lo que no defenderá a nadie en caso de haber corrupción.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”.

Sacando pañuelo blanco, mencionó que seguirá denunciando actos de corrupción para erradicar dicho problema del país.

“Miren saqué mi pañuelito a los jóvenes, no usan pañuelo, ni usan peine, ni camiseta ni nada ya, pero puedo decir que no se permite la corrupción. Todavía hay abajo, porque se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, pero arriba no hay y vamos a seguir limpiando de corrupción el gobierno”.

Cuando el video fue dado a conocer en agosto de 2020, el jefe del Ejecutivo Federal descartó que se tratara de un acto de corrupción, comentando que el dinero era parte de las aportaciones ciudadanas para fortalecer al partido Morena.

El pasado 27 de agosto, fue cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que entregó información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales sobre el caso.