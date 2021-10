Cuestiona AMLO a universidades por mantener clases virtuales

No nos podemos acostumbrar, fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad universitaria del país al indicar que en la mayoría de instituciones públicas han decidido mantener las clases de forma virtual.

Durante la mañanera el Primer Mandatario cuestionó los motivos por los cuáles pese al avance de la vacunación y protección al personal del sector, se mantenga la decisión de no brindar clases presenciales a más de un mes del reinicio que dio el gobierno federal.

¿Por qué razón? ¿está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, entonces si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos, o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Es un llamado a los sindicatos también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes, ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas".

Cuestionado sobre la rendición de cuentas que las universidades deben hacer de sus recursos, lamentó que existan "verdaderas mafias" en dicho nivel académico e indicó que será responsabilidad de los alumnos y maestros, o trabajadores el denunciar cualquier mal manejo y es que afirmó, debe respetarse su autonomía.

"Tiene que ser algo que surja de la misma universitarios, tiene que haber un movimiento por la reforma, la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas, nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios porque se dan casos, en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas".

Aseguró que es un buen momento para que estudiantes y académicos se atrevan a a denunciar las irregularidades porque existen condiciones en el gobierno federal para hacer valer sus libertades.