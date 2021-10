Nunca hubo intención de faltarle al respeto: Lilly Téllez a AMLO

Lilly Téllez, senadora del PAN, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el mensaje que envió esta mañana a sus simpatizantes para que les respeten.

Esto luego de que la legisladora denunciara que a través de redes sociales su hijo y ella fueron amenazados por las críticas que ha hecho al titular del Ejecutivo Federal.

En un tuit, la ex senadora de Morena escribió:

"Reitero que nunca hubo la intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona".

Agradezco este mensaje del Señor Presidente @lopezobrador_ y

reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona. https://t.co/gmZWGdxAEq — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 6, 2021

Esta mañana, el presidente López Obrador pidió a sus simpatizantes respetar a la senadora Lilly Téllez.

López Obrador así pidió que respetaran a la ex senadora de Morena:

"Aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros que cuidadito con hacerle daño a otra persona o pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, eso también lo digo porque la senadora Téllez ha dicho que ha sido acosada, eso está mal. Somos libres, podemos tener diferencias, pero sin agresiones".