Estallan en insultos y ofensas por ausencia de AMLO en el Senado

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez desató una guerra de acusaciones, insultos y ofensas de legisladores de Morena y la oposición.

Luego de que la senadora Lilly Téllez del PAN recibió amenazas para ella y su hijo, después de que el Presidente Obrador la señaló de llamar a faltarle al respeto en la ceremonia solemne del 7 de octubre, la legisladora recibió muestras de apoyo, pero también agresiones verbales principalmente de senadoras de Morena.

Las morenistas tacharon a la senadora panista de ‘farsante’, ‘traidora’ a la Cuarta Transformación, racista y despreciable.

El coordinador del PAN, Julen Rementeria, recordó desde su escaño que ha sido una constante del presidente López Obrador desde sus mañaneras polarizar, de enfrentar y de dividir a los mexicanos entre buenos y malos.

Lo responsabilizó de cualquier ataque que pueda sufrir la senadora Lilly Téllez:

“Queremos hacerlo responsable a él de lo que le pueda pasar, de la seguridad, hay amenazas, y no son menores, yo no se las deseo a nadie, absolutamente a nadie, Basta!, ya de polarizar este país”.

Enseguida, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reviró y afirmó que no puede haber justificación para volver a atacar y responsabilizar al presidente de la República de lo que no ha hecho.

“Que se escuchen bien senadores del PAN y senadoras del PAN no avalamos ninguna amenaza contra ningún legislador ni la legisladora, no hagamos debates falsos y respetamos la institución del presidente de la República”, aseveró Monreal Avila.

La panista Kenia López acusó que es el presidente López Obrador el que en la mayoría de las ocasiones rebasa el debate con los apodos y frases simplonas para dividir a los mexicanos y es el que ha puesto en riesgo la integridad física de Lilly Téllez.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, propuso a todos los grupos parlamentarios firmar una carta para pedirle al presidente que asista este jueves al Senado, porque la maestra Ifigenia Martínez, como recipiendaria de la Medalla “Belisario Domínguez” lo merece.

Sin embargo, la senadoras de Morena Antares Vázquez, Malú Micher y Margarita Valdez encauzaron sus ataques contra Lilly Téllez.

Antares Vázquez por Guanajuato indicó: “la aludida senadora víctima, es una traidora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores y traiciona al presidente de la República que la trajo a este Senado”.

Mientras que Malú Micher sentenció: “con que autoridad se hable de que el presidente viene a dividir y a polarizar, ¡caramba!, este país está polarizado desde hace 30 años, ha profundizado la desigualdad entre ricos y pobres, entre fifís y no fifís, ¡por favor!, no me digan que mi presidente viene a polarizar al país”.

En tanto que la también morenista Margarita Valdez apuntó: “Vergüenza les debería de dar estar defendiendo y solidarizándose con alguien tan nocivo, con alguien tan despreciable, que simplemente ha usado este Senado para sacar todas sus frustraciones”.

Mientras que Xóchitl Gálvez senadora del PAN, reviró y pidió a Morena no confundirse.

“Ahora parece que ustedes quisieran tener una oposición a modo, no se acuerdan cuando entraron en caballo al Congreso de la Unión en San Lázaro, no se acuerdan cuando Layda Sansores sacaba su megáfono e insultaba con groserías a los funcionarios públicos. Claro que se acuerdan, pero ya se les olvido porque ahora están el gobierno y prefieren no reconocer los errores. Hay mujeres a las que se nos resbala, a mí los tuits no me preocupan, no me quitan el sueño, tengo una piel súper dura, estoy acostumbrado a esto. Pero, que amenacen a tu hijo, que amenacen de muerte a tu hijo de 15 años, ¿ustedes creen que es justo esto?”.

Y Claudia Anaya, senadora del PRI, también defendió a la panista Lilly Téllez.

“A este grupo parlamentario de Morena no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, para que se pongan histéricos. Nos tocó vivir insultos y agresiones en muchas legislaturas y nunca llegamos a este nivel de desgarrarnos las vestiduras de la manera en que ustedes lo hacen, claro que no hay que faltarle al respeto a la investidura presidencial, pero nadie lo está haciendo. ¿Molesta el estilo de Lilly Téllez?, sí porque es una mujer valiente, fuerte y a ustedes eso les molesta”.

El panista Damián Zepeda criticó que a unas horas de que se entregue la Medalla “Belisario Domínguez”, se pretende acallar a una senadora de oposición.

El pleno del Senado por unanimidad de votos aprobó conferir este jueves en una sesión solemne dos medallas “Belisario Domínguez”, una en vida a la senadora de Morena, Ifigenia Martínez y otra post mortem al neurólogo y neurocirujano Manuel Velasco Juárez.

Desde el lunes el presidente AMLO anticipó que no acudiría a la sesión solemne.