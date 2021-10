Reitera AMLO que no acudirá a la entrega de medalla Belisario Domínguez

Se debe mantener respeto a la investidura presidencial y no hay necesidad de exponerla, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que no acudirá el próximo jueves al Senado de la República para presenciar la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez.

Durante la mañanera desde Veracruz, el Primer Mandatario respondió al llamado de legisladores del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática que garantizaron condiciones para su presencia, sin embargo, enfatizó que ante el mensaje de la senadora Lili Téllez para confrontarlo, prefiere mantener su postura.

"Me da tristeza no poder acompañarla, pero ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel es la investidura presidencial y tiene que haber respeto".

Y es que insistió que la oposición se encuentra muy molesta por la transformación que se está dando en el país. López Obrador recordó que estuvo presente como testigo de honor el 23 de octubre de 2019, cuando la presea fue otorgada a la activista Rosario Ibarra de Piedra, aunque fue su hija a Rosario Piedra Ibarra quien la recibió de manos de la entonces presidenta del Senado Mónica Fernández.

El Jefe del Ejecutivo Federal lamentó el no estar presente pues reconoció la labor de Ifigenia Martínez asegurando que el reconocimiento es por demás merecido ya que aunque dijo, no hablaría de su edad, si la señaló como una mujer llena de vigor, de entusiasmo y admirable por su labor como directora de la escuela de economía de la UNAM en 1968, además que dijo, fue fundadora de la corriente democrática en el país.