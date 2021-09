Grupo Parlamentario Plural defiende su integración

El derecho y la ley nos asiste para integrar una nueva bancada, dijo el senador Germán Martínez, al defender la integración de su Grupo Plural al que va a coordinar con Nancy de la Sierra, Alejandra de León, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza.

Todo tipo de reacciones ha generado en la Cámara Alta la integración de este nuevo Grupo Parlamentario Plural que dice, no odian a nadie, ni tiene el puño por delante, y que sólo busca representar a los ciudadanos que no se sienten representados por los partidos políticos.

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, afirmó que no hay ningún fundamento legal ni reglamentario para que los cinco senadores conformen un nuevo grupo parlamentario.

La ministra en retiro, recordó que la integración de un grupo parlamentario es fundacional, es decir, surge del resultado de la elección presidencial que corresponda y punto.

Pero, Ricardo Monreal jefe de la Junta de Coordinación Política indicó que ese nuevo grupo en nada afecta el trabajo parlamentario, que contribuye a la democracia pero que se tomará una decisión conforme a la Ley.

En particular el senador Gustavo Madero anunció que deja la bancada del PAN, pero no el partido, pero si me expulsan "es pedo de ellos".

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, respaldó la integración de este nuevo grupo parlamentario, si está apegada a la ley.

"Ahora hay que ver si se podría la constitución de una nueva bancada. Yo no tengo ningún inconveniente a partir de que esté en el marco de la ley, indicó.

El coordinador de Morena Ricardo Monreal rechazó que la posible integración de este nuevo grupo parlamentario, sea una derrota política para su partido e insistió que será la ley la que determine o no su conformación.