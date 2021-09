No se tendrá problemas de agua… buscamos no tener en demasía: AMLO

Este año en las presas de México se captó el agua suficiente por lo que se contempla que no habrá faltantes en los estados del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que incluso se analiza el no tener en reserva agua de más.

Luego que la Comisión Internacional del Límites y Agua (CILA) anunció el recorte del suministro de agua potable a los estados límite entre México y Estados Unidos por la reducción de los niveles del Río Colorado, el primer mandatario aseguró que no significa riesgo alguno para el abasto a los ciudadanos, ya que insistió, se tienen los niveles necesarios en las presas.

“Están llenas, no vamos a tener afortunadamente problemas de falta de agua, lo que queremos es que no haya agua en demasía, el año pasado 49 presas estaban del 50 al 75,25 presas entre el 35 al 100 por ciento de llenado, y no había ninguna presa al 100 por ciento, miren al 22 de septiembre de 50 a 75, 38 presas, del 75 al 100 por ciento 59, de cien en adelante 75 presas”.

Mencionó que por ello las autoridades analizan los riesgos que esto pueda significar para la población o regiones cercanas, revisando además, la reserva que se mantiene en bordos, y es que dijo, aún se debe esperar a que concluya la temporada de lluvias y huracanes que pueda ocurrir entre septiembre y octubre.