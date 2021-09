No hay torre de pisa en México, con esa negativa inició el “Quien es quien en las noticias falsas de la semana” donde su responsable Ana García Vilchis, negó la información respecto a la inclinación por posible mal construcción de la torre de control del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Durante la mañanera, comentó que se trató de una fotografía tomada desde un ángulo específico para ese efecto.

“El comandante del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ informó que las imágenes difundidas en las redes sociales y en medios están manipuladas para aparentar la inclinación.vEl oficial informa que la torre fue construida bajo altos estándares de calidad sobre una superficie de nueve mil 968 metros cuadrados, tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia para agilizar el tráfico aéreo de manera segura. Asegura que la alineación vertical de la torre fue revisada mediante el escaneo de la misma con tecnología láser”.

Incluso dijo hubo una revisión posterior al sismo del pasado 7 de septiembre. Por otro lado aunque reconoció no son noticias falsas, criticó las publicaciones sobre los jóvenes “ninis” que de acuerdo a diversos medios, incrementaron en número durante la pandemia de Covid-19 y es que reprochó el uso de un término puesto por el periodo neoliberal.

“Esta no es una nota falsa, pero queremos destacar el prejuicio y la estigmatización hacia los jóvenes que realizaron los medios de comunicación al llamarlos ‘ninis’. Al hacerlo, discriminan a un sector de la población y promueven el clasismo, esta palabra es neoliberal por excelencia… Este término tiene origen en los años 90 en Inglaterra y posteriormente fue adoptado por la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, y de ahí lo copiaron los tecnócratas mexicanos y los medios de comunicación”.

Y para dejar en la reflexión, destacó la forma como a pesar de haber pasado cinco siglos, aún haya quien defiende la colonización y es que dijo durante la conquista española hubo más un choque entre culturas que una fusión de ellas como el neoliberalismo ha querido manejarlo.

“En 1960, el pintor y muralista mexicano Jorge González Camarena realizó una de sus obras más emblemáticas, La Conquista; sin embargo, en 1986, en los inicios del régimen neoliberal, en pleno gobierno de Miguel de la Madrid se usó la imagen de este mural para imprimir los billetes de 50 mil pesos de los viejos; en el billete se usó un busto de Cuauhtémoc y en el reverso se utilizó la imagen de la batalla entre un conquistador español y un guerrero mexica, pintados por González Camarena, pero antes le cambiaron el nombre al cuadro de La Conquista a La fusión de dos culturas para poder imprimirlo así, para convertir en dinero una imagen que plasmó en la Conquista como la lucha entre dos culturas, el régimen neoliberal la cambió a la fusión, al mestizaje”.

Y participando en la sección, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la información que marca una reducción en el presupuesto de Conacyt e incluso destacó que este en términos nominales tuvo un incremento para el próximo año de 11.3% y de 7.3% en términos reales también confirmó que ya se investigan malos manejos al interior del Conacyt por el que ya investigadores tienen denuncias.

“Se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción por parejo, fue lo que tronchó la causa de la revolución mexicana, la corrupción tenemos que purificar la vida pública y quien es inocente no debe preocuparse para nada porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan puede que cometan una injusticia pero se denuncia”.

Aseguró que continuará su combate con la corrupción ya que en esta administración no habrá casos como la llamada "Estafa Maestra" donde indicó, hubo universidades que protegiéndose de la autonomía, directores y rectores caciques “aplaudidos hasta por la monarquía española” que se enriquecieron por medio de actos de corrupción.

Aunque el Jefe del Ejecutivo comentó que la próxima semana se demostrará que han disminuido las noticias falsas en medios de comunicación, recomendó a estos crear organismos de ética donde participe la ciudadanía.