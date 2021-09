Haitianos son engañados en Brasil y Chile para llegar a EEUU: Ebrard

Como engaño monumental calificó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la información que dirigentes de organizaciones haitianas en Brasil y Chile, brindan a sus ciudadanos para movilizarlos de esas naciones con la promesa de obtener la residencia en Estados Unidos.

Durante la mañanera el canciller confirmó que este asunto fue el tema principal que trató con el secretario de Estado, Tony Blinker el pasado lunes.

“La conversación versó sobre este tema en particular y la necesidad de tener una respuesta regional no sólo sobre este flujo que ha atravesado todos los países de América Latina, estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México, porque los están engañando, es un periplo, imagínense salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo, hay niños que ya son nacidos en Chile o Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos ahora a Estados unidos rápido porque nos van a dar la residencia o nacionalidad nortemaericana posiblemente, pues es un engaño monumental, eso no es cierto”.

Indicó que en Estados Unidos se brindó una ampliación del programa de trámites migratorios para regularizar la situación de haitianos pero sólo de los que ya viven en ese país tiempo atrás. Recordando que en México no existe ese estatus Ebard Casaubond explicó que en la conversación con el funcionario estadounidense se habló de la necesidad de una intervención regional para mejorar las condiciones en Haití.

“El trabajo en torno a las condiciones que se están presentando en Haití, se tiene que tener una respuesta pensamos nosotros, de carácter regional y con apoyo de la organización de Naciones Unidas para apoyar que la situación en Haití pueda mejorar lo más pronto posible, hasta ahí llegamos”.

Reiteró que hay una buena relación de amistad con Antony Blinken y mencionó que la llamada telefónica tuvo como motivo el aprovechar su visita en Nueva York para el tema del flujo reciente de haitianos.