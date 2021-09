No nos dejamos presionar, no somos peleles, ni empleados de EU: AMLO

Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que se haya dado algún tipo de presión por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país, para contener a los migrantes provenientes de Haití y que han llegado por el sur del país.

Ello después que el académico, Lorenzo Meyer pusiera en duda la actuación del gobierno mexicano por enviar barcos con apoyo a Haití mientras "envía al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para impedir, incluso a golpes que haitianos y otros salgan de Tapachula rumbo al norte. Debe ser fuerte la presión de Washington para obligar a México a esta contradicción", señaló el también investigador.

"Que nosotros no nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero, que nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior, o sea a lo mejor él imagina que si se dieron estos casos en el sur es porque nos está presionando el gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo".

Respecto al apoyo que se brinda a los haitianos dijo que se han tenido conflictos en esa nación para la entrega de apoyo humanitario.

"Y hemos tenido problemas para desembarcar víveres tienen tomadas las bandas casi toda Haití, no pudieron arribar los barcos, hubo disparos, tuvimos que anclar los barcos, a esperar condiciones, se empezó a bajar la mercancía, ya llevábamos casi la mitad entregada y de nuevo disturbios y ahí estamos, hay brigadas de la Secretaría de Marina, de Salud, allá, no hemos informado de esto porque lo que queremos es cumplir con la misión".

López Obrador insistió que en México existe respeto a derechos humanos e incluso recordó que los trabajadores de migración que agredieron a algunos migrantes en días anteriores ya fueron despedidos de sus cargos.

"Desafortunadamente una confrontación, y nuestros adversarios utilizaron esto para decir que estábamos reprimiendo a haitianos. No es así. Se dieron estas cosas, los trabajadores de migración que patearon a un ciudadano haitiano; ya fueron despedidos. Ninguno lleva armas, es agarrarlos, pero no están armados los trabajadores de migración. Y estamos buscando la forma de que permanezcan en resguardo, que no les falte nada".

Ante la insistencia que dijo, tienen los migrantes para llegar a Estados Unidos, se decidió tratar el tema por parte del canciller Marcelo Ebrard en la reunión de alto nivel con los funcionarios de esa nación el próximo jueves y viernes.