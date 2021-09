¿Por qué no se vacuna a menores de edad? Frente el regreso a clases, padres de familia han cuestionado por qué no se vacuna a los niños y ante la respuesta en la mañanera de López Obrador, sobre esta situación, te explicamos por qué aún no se vacuna en México a los más pequeños del país.



Esta semana se dio luz verde al regreso presencial a clases a consideración de la comunidad escolar, decisión que ha causado un amplio debate entre los que buscan retomar las actividades y los que exigen seguridad en las condiciones para sus hijos al grado de interponer amparos constitucionales para poder vacunar a menores de edad con los fármacos que se inoculan a los adultos.

La diferencia de opiniones que divide a la población sobre el regreso a clases / Getty Images

¿Por qué no hay vacunas para niños? ¿Que implicaciones tiene la exigencia del vacunas en menores de edad?

La diferencia de opiniones que divide a la población sobre el regreso a clases, ha llevado a las autoridades a conceder por lo menos 15 amparos en distintas ciudades del país, para que padres de familia vacunen a sus hijos con los fármacos que se han aplicado a la población general.

Sin embargo, no hay que olvidar que dichos fármacos fueron diseñados para el sistema inmune de una persona adulta, lo cual puede tener distintos efectos no previstos a la hora de aplicarse fuera de ese rango de edad.

Se han concedido por lo menos 15 amparos en distintas ciudades del país para que puedan vacunar a menores / Getty Images

Pero ¿qué hace falta para inmunizar a la población que regresa a clases?

Hasta el momento no hay vacunas para niños menores de 12 años aprobadas para su desarrollo.

Su estado de constante desarrollo, su vulnerabilidad y su incapacidad para ser sujetos de prueba sin un permiso de sus padres los mantiene a resguardo para el final de la investigación.

Por ahora, solo Pfizer y Moderna tienen estudios avanzados para este sector de la población y aunado a la complejidad de los estudios, la FDA ha pedido una extensión de la muestra para poder dar más seguridad a las investigaciones.

Y es que en nuestra premura por inocular a los más pequeños, olvidamos que los protocolos para el desarrollo de los fármacos.

Dichos fármacos fueron diseñados para el sistema inmune de una persona adulta / Cuartoscuro

La vacuna de la viruela donde se usó a 20 niños huérfanos para inocular a la población



Se han desarrollado protocolos de seguridad para evitar repetir historias dignas de una condena internacional como las ocurridas con la vacuna contra la viruela.

Cuando el médico inglés Edwar Jenner infectó intencionalmente al hijo de su jardinero con el virus de la viruela vacuna para comprobar su teoría que éste crearía los anticuerpos para disminuir los síntomas de la viruela humana, que si no causaba la muerte dejaba secuelas irreparables.

O cuando dicho hallazgo tuvo que trasladar el virus de la viruela vacuna vivo hasta el otro lado del mundo, en América. A falta de sistemas de refrigeración y conservación hubo que tomar seres humanos como portadores.

Individuos, sanos sin previo contacto con el virus y sin problemas de parentesco, se necesitaron para trasladar el virus vacuna de pústula a pústula a lo largo de un viaje transoceánico.

Y los candidatos más idóneos fueron 20 niños huérfanos que a su corta edad estaban sanos sin haber tenido contacto con la enfermedad y si morían, nadie reclamaría por ellos.

Es así que para este regreso a clases lejos de exigir vacunas a destiempo y que no corresponden a los organismos infantiles se necesita considerar muchos aspectos científicos y ética médica.

Por: Héctor Miguel Serrano