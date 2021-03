¿Cuándo se vacunará a los niños contra COVID-19? Esto dicen los expertos

Las primeras vacunas contra el COVID-19 se han aplicado a los adultos mayores, con el fin de disminuir el riesgo de contagio entre los grupos más vulnerables de la población. Sin embargo, entre los padres de familia y docentes surge la interrogante de hasta cuándo los menores serán inmunizados, si ocurrirá antes del regreso a clases de forma presencial y si en realidad ellos necesitan la vacuna o no.

El Dr. James Wood, pediatra y profesor de enfermedades infecciosas pediátricas en Estados Unidos, explicó lo que los especialistas conocen hasta el día de hoy sobre el peligro de contraer y propagar el virus entre niños y adolescentes. Además, habló sobre los ensayos que se están realizando en ellos.

Surge la interrogante de hasta cuándo los menores serán inmunizados y si ocurrirá antes del regreso a clases de forma presencial. / Getty Images

También te puede interesar: Afina Gobierno Federal estrategia para retorno a clases presenciales

¿Los niños realmente necesitan recibir la vacuna COVID-19?

Aunque el COVID-19 no sea tan severo entre los niños, especialmente entre los más pequeños, ellos sí deben recibir su vacuna. La poca probabilidad de peligro no significa que no puedan contagiarse o, incluso, propagar el virus mediante las gotículas.

Los mayores de 11 años tienen aproximadamente el doble de probabilidades de contagiarse que los niños más pequeños, según información oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Incluso, los mayores pueden presentar los mismos síntomas que tiene un adulto sin complicaciones.

Los especialistas todavía investigan la razón por la que sucede esto, aunque la hipótesis indica que la participación en actividades sociales como fiestas y no usar cubrebocas son factores importantes que marcan esta diferencia.

Los mayores de 11 años tienen aproximadamente el doble de probabilidades de contagiarse que los niños más pequeños. / Getty Images

También te puede interesar: Gente vacunada debe continuar con medidas de protección: investigador UAM



¿Cuándo recibirán los niños su vacuna COVID-19?

La vacuna Pfizer es, en Estados Unidos, la única aprobada para aplicarla en adolescentes de 16 años o más. Aún así, antes de ser inmunizados, debe probarse en miles de voluntarios jóvenes para valorar su seguridad y eficacia. Los resultados tienen que ser evaluados y autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Esta mañana se anunció que esta vacuna tiene una efectividad del 100% entre niños de 12 a 15 años, tras un estudio en el que participaron 2,260 menores y ninguno de ellos cayó enfermo.

La estadounidense Moderna también comunicó que se están llevando a cabo ensayos con adolescentes. Señalaron que, si se demuestra que son seguras, efectivas y autorizadas, aquellos con más de 12 años podrían recibir su vacuna antes de reanudar clases en el otoño. Los más chicos probablemente no serán vacunados hasta finales del otoño o inicios del invierno.

La vacuna Pfizer tiene una efectividad del 100% entre niños de 12 a 15 años. / Getty Images

También te puede interesar: Sí hay personas que se pueden contagiar aún con la vacuna contra COVID-19