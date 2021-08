AMLO insistirá a EU y Canadá dar visas de trabajo y becas a Centroamérica

De gira por el estado de Chiapas el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó las bondades del programa de su gobierno “Sembrando Vida” y dijo que desde su gobierno ha insistido mucho con el gobierno de Estados Unidos para que haga lo mismo en Guatemala, Honduras y El Salvador para frenar el fenómeno migratorio porque dijo con este tipo de programas se arraiga a la gente en su tierra y evita que migren para “buscarse al vida en otros países”, porque de lo contrario es muy difícil.

“Por eso vamos a seguir insistiendo con el gobierno de Estados Unidos de crear un plan para el desarrollo del sur del sureste de Centroamérica para enfrentar así el fenómeno migratorio porque no hay otra opción, es la más humana y la más eficaz el que se regrese al campo en Chiapas en el sureste y regresar al campo también en los países de Centroamérica, porque el campo permite que se puedan crear muchos empleos el campo en México es la fábrica más importante en nuestro país”, sentenció el primer mandatario.

Al encabezar la inauguración de la Planta de Cría y Esterilización de la machos de la Mosca del Mediterráneo en el municipio de Metapa, López Obrador, señaló que cuando habla del Programa Sembrando Vida ha planteado que ¿qué empresa produciría más empleos que este programa? e hipotéticamente señaló que aunque se llenarán todas la plantas de empresas como la Ford o la General Motors en nuestro país con una cuantiosa inversión no generarían más allá de 400 mil empleos y presumió que tan solo en Chiapas se están plantando 200 mil hectáreas y en todo el país un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales con los que se les está dando trabajo a cerca de 420 mil personas (sembradores) al año además de coadyuvar con el problema del cambio climático al reforestar la tierra pero “vamos a seguir conteniendo este fenómeno, dijo, pero hay que seguir buscando soluciones de fondo estructurales.

“Sí vamos a seguir conteniendo pero hay que buscar soluciones de fondo estructurales y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada porque se necesita en Estados Unidos y Canadá la fuerza de trabajo no tienen fuerza de trabajo, ya su población es mayor y como se va crecer si no hay fuerza de trabajo”, advirtió el Primer Mandatario.

En ese sentido dijo que aunque el ex presidente Trump tenía la intención de cerrar completamente la frontera poco a poco lo fuimos convenciendo y por eso se dio la firma del nuevo tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC) y ahora con el presidente Biden y su vicepresidenta Kamala Harris hay una muy buena relación y entendimiento sobre el tema y ya hay platicas para concretar y llevar a la práctica este plan.

“Ya lo estamos convenciendo de que no queremos el llamado Plan Mérida que consistía en que nos enviaban helicópteros artillados, armamento, no queremos eso queremos cooperación para el desarrollo que haya trabajo y que haya bienestar”, finalizó el Presidente de México.

El Presidente López Obrador continúa su gira de trabajo por el estado de Chiapas.