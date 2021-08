Actitud de maestros no son buenos modos… quise protestar: AMLO

Con la conciencia tranquila se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al acudir a su tercer evento en Chiapas y encabezar la presentación de instalaciones de la Guardia Nacional.

En su mensaje desde San Cristóbal de las Casas, el primer mandatario reiteró lo vivido la mañana de este viernes al no poder ingresar a la mañanera por el bloqueo a su vehículo, por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“No son buenos modos y no hay respeto además siempre los hemos atendido y ellos tienen otros propósitos y quise protestar también para no perder la costumbre porque yo vengo de la protesta durante muchos años, estuve como dos horas ahí pues no es nada, si caminé como dos veces desde Tabasco a la Ciudad de México luchando por la justicia y la democracia y viví en el Zócalo, yo creo que como dos meses y siempre luchando pero siempre de manera pacífica”.

Insistió que en su manifestación nunca provocó a los demás y cuidó de la gente porque enfatizó, un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no la de los demás.

López Obrador aseguró que muchos de los dirigentes de organizaciones actuales no hacen lo que él y se alejan de las personas que los acompañan en sus manifestaciones, como fue el caso de FRENA.

“Muchos dirigentes hasta los de hoy, no saben lo que es encabezar protestas y dormir como con los de Frena, que fueron al Zócalo y se quedaban, a dormir, muy pocos y los líderes se iban a dormir en hoteles, por eso tenemos que seguir adelante, tenemos suficiente autoridad moral para llevar la transformación que requiere el país y vamos avanzando”

Y es que dijo que durante su gobierno ha realizado logros como el dejar en la Constitución plasmado la entrega de pensiones o becas a las personas más necesitadas, y en el caso de los maestros, insistió que no tiene pendientes porque se pudo eliminar la mal llamada Reforma Educativa, entre otras cosas.

El jefe del Ejecutivo Federal nuevamente agradeció el trabajo y el servicio a la nación a las Fuerzas Armadas.