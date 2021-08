Se cumplen tres semanas consecutivas de reducciones de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, fue lo que dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, al informar la disminución de 11% de casos estimados.

Durante la mañanera, el funcionario aseguró que esos números son un claro ejemplo que ya está en descenso la tercera ola por coronavirus en el país.

“Tenemos tres semanas consecutivas, empezamos la semana con una reducción de 11% en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31, eso fue el domingo el 11%, hoy tenemos 10% y como suele ocurrir esta reducción o este cambio empieza a perderse conforme van fluyendo los datos de las distintas entidades federativas, sin embargo, con una reducción inicial de 11% es muy probable que terminemos la semana, este próximo sábado todavía con una reducción de alrededor del 5%”.

Reprochando que en los medios de comunicación se destacan los incrementos de contagios de un día a otro, explicó que es después de cada miércoles cuando se pueden registrar más los indicadores y enfatizó, hay 17 estados mantienen la tendencia a la baja.

“17 entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana, algunas acumulan ya cinco semanas o seis de reducción, es el caso de Sinaloa, que llegó a tener una actividad epidémica muy alta y continuamente está reduciendo… por si en la semana apareciera nuevamente, primeras planas que dicen y vemos que hay más casos que ayer, es una sobre simplificación, es una apreciación muy limitada de lo que ocurre”.

López-Gatell destacó el avance de la vacunación, refiriendo que fueron aplicadas 81.2 millones de dosis. Han sido 56.6 millones de personas que han sido ya vacunadas, 55% con el esquema completo y 45% con nuevos esquemas con avance del 63%. A pesar de esto no descartó que en invierno pueda darse una cuarta oleada.

“En todo momento puede ocurrir y por eso hay que estar muy al pendiente de lo que va ocurriendo en cada país en cada momento, en este momento podemos afirmar con la información, que por tres semanas consecutivas hay un descenso semanal de los casos, posiblemente ya empieza una tendencia de reducción sostenida, posiblemente, si esto fuera diferente lo informaremos, no hay que ir anticipando cosas, sino ir observando lo que es posible predecir”.

A ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de cumplir el objetivo de culminar la vacunación a la población adulta en octubre.

“Dos razones, una que es lo mejor para prevenir, para no hospitalizarnos y para que no haya fallecimientos, no tenemos otra opción mejor que vacunarnos y dos que en efecto viene el invierno y en esa temporada siempre hay más enfermedades respiratorias, entonces vamos a avanzar para que en octubre estemos todos vacunados, cuando menos con una dosis”.

Mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó de la llegada de más de un millón de dosis de la vacuna Moderna, que donó Estados Unidos, misma que obtuvo la autorización de Cofepris, con ella dijo, en nuestro país ya se aplican siete diferentes vacunas, por cierto, que negó que la reapertura de la frontera con esa nación se contemple para el 2022 aunque dijo, el retraso de ello es por el incremento de contagios en ambos países.

“El factor principal si fue el incremento en los contagios en ambos países y eso también afectó en Canadá y se tomó una decisión que tiene que ver con la frontera, digamos, más o menos de manera homogénea por ese motivo, no esperaríamos que la actual circunstancia se prolongue hasta el 2022, esperamos que sea antes que se pueda efectivamente reanudar, si no todas las actividades, la mayor parte de actividades que hoy están afectando a las personas en la región fronteriza”.

Respecto a las dosis que llegarán a nuestro país de Estados Unidos, comentó que una segunda etapa se cumplirá en un mes para cumplir, además, con la donación de cuatro millones de vacunas de AstraZeneca.