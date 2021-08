No me opongo a la liberación de Miguel Ángel Félix Gallardo: AMLO

El presidente López Obrador dijo no tener ningún inconveniente en que el capo del narcotráfico de la década de los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo, pudiera ser liberado si ya no cumplió con su sentencia, si ya no tiene pendientes con la ley.

Dijo que, incluso, dicho personaje actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, pudiera ser salir de la cárcel con el programa de liberación de presos mayores de edad, pues el ex jefe del cartel de Guadalajara, se encuentra enfermo y eso pudiera ayudarlo a lograr su liberación.

Por el momento, dijo, que agradece a Félix Gallardo su buena opinión sobre su gobierno, pero que él no puede hacer nada para liberarlo, pues debe cumplir con su sentencia, en todo caso la que podría ayudarlo sería la FGR.

"Le gradezco mucho sus buenos deseos, pero también quiero que él comprenda mi situación y que en su caso si se termina de revisar y es un asunto que corresponde a la Fiscalía, y si no tiene ya ningún pendiente y ya cumplió y que, si tiene derecho a salir, decirle que yo no me opongo a eso. Porque él por edad y por enfermedad ya podría salir".

En otro tema, un reportero lo cuestionó sobre la nula protección que tienen los periodistas para ejercer su labor, prueba de ello, son los asesinatos de comunicadores como el caso reciente en Veracruz de Jacinto Romero.

López Obrador, adelantó que pedirá al Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, revisar el Mecanismo de Protección a Periodistas, pues todo parece indicar que no es del todo eficaz.

"Voy a proponer a Alejandro Encinas hacer una revisión sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas, porque efectivamente a lo mejor no es lo más eficaz y conveniente. Le vamos a pedir a Alejandro que esto se vea a fondo, es muy lamentable que ocurran estas cosas con los periodistas, quiero decirles que cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo".