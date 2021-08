Continuará Semáforo Naranja en CDMX

El gobierno capitalino confirmó que se mantendrá en semáforo epidemiológico color naranja por cuarta semana consecutiva. Esta decisión se alcanzó, pese a que autoridades de salud federal han reportado un incremento de contagios de la variante Delta en los últimos días, sin embargo, se confirmó que existe una desaceleración en la hospitalización gracias al número de vacunas aplicadas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que existe una reducción en el crecimiento de hospitalizaciones y de positividad en pruebas para detectar COVID-19. Por ello se determinó que esta clasificación continúe en naranja para la semana del 24 al 30 de agosto.

El funcionario informó que esta semana hubo una ligera reducción en las hospitalizaciones por covid-19, pues actualmente hay 3 mil 207 personas internadas, lo que representa 147 menos que la semana pasada. Asimismo, indicó que también hubo una baja en la tasa de positividad del 40 por ciento, durante los últimos seis días, ya que a principios de agosto había cerca de 2 mil 900 casos positivos y ahora hay 2 mil 100.

La Jefa de Gobierno también señaló que, lo importante es seguir con las medidas sanitarias ya aplicadas, vacunarse y no acudir a fiestas o concentraciones en espacios cerrados. De momento no habrá marcha atrás en el plan de reactivación económica, por lo que no será necesario el cierre de actividades o la reducción de aforos en los comercios.