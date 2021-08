Naufraga extraordinario para revocación

“Mueran los liberales”, gritaba en el salón de sesiones la senadora Lucia Trasviña, en el momento de la derrota legislativa para Morena y sus aliados, que no lograron la mayoría calificada para un periodo extraordinario de sesiones a fin de avalar la Ley General de la Revocación de Mandato.

Con 24 votos a favor y 13 en contra, se deshecho la solicitud de los morenistas y sus aliados de ir a un bueno periodo extraordinario de sesiones para este tema.

En la sesión de este jueves estuvieron presentes los 37 legisladores que conforman la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de esos 37 votos, Morena y sus aliados necesitaban 25, se quedaron a un voto para lograr el extraordinario que tanto les demandó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al fundamentar el dictamen para su aprobación, Ana Lilia Rivera, senadora de Morena y presidenta de la Primera Comisión Permanente, urgió aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, porque el Congreso de la Unión está en falta con la Constitución al vencerse el plazo para legislar esta norma.

“El Congreso de la Unión se encuentra en mora y esto al ser un desacato a la ley fundamental es por sí misma una razón suficiente para que esta Comisión Permanente acuerde la petición de llevar a cabo un periodo extraordinario a fin de enmendar la demora injustificada en la que actualmente incurrimos”, dijo.

Pero la oposición insistió en que se trata de un dictamen mal hecho, y responde al capricho del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Kenia López, senadora del PAN:

“Los número son claros no tienen las dos terceras partes para cumplir con los caprichos de López Obrador. Les iba a traer una calculadora, pero probablemente se les iba a complicar. Aquí traemos ábacos, cuenten y cuenten bien, cuenten bien, por qué saben que, porque no tienen los votos y van a perder”.

Manuel Añorve, senador del PRI:

“No podemos legislar en las rodillas, esa es la verdad. Queremos legislar con responsabilidad, queremos por supuesto un tiempo determinado para darle a la ciudadanía una ley secundaria. No le demos vuelta, vamos a legislar con responsabilidad, pero no vamos a legislar bajo presión”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, reviró así a los opositores:

“A mí desde que se murió mi abuelita nadie me regaña y los manazos en la mesa me hacen los mandados. No me espanta nada y no me espantas nada.

Tras el resultado y con la derrota a cuestas, los legisladores de Morena abandonaron el Salón de Plenos de la Comisión Permanente, entre ellos, la senadora Lucia Trasviña que no dejaba de gritar ¡Mueran los neoliberales!, ¡Muera Lorenzo Córdova! .

Por cierto, esta vez no falto ninguno de los integrantes de la Comisión Permanente.

Regreso de manera intempestiva la legisladora Fabiola Loya de MC, cuya ausencia ayer provocó una polémica con su suplente, Gabriela Medina quien supuestamente presentó un certificado falso de COVID-19.

Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, sentenció que no van a ceder a los caprichos vanidosos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está confundiendo a la opinión pública con la revocación de mandato.

Xóchitl Gálvez insistió en que a los ciudadanos les hacen falta medicinas, seguridad, empleo y no caprichos del presidente de la República.