Alfredo Talavera regresa a la actividad con Pumas

¡Buenas noticias para los Pumas! A pesar del turbio presente del cuadro universitario, todo parece indicar que uno de sus líderes y futbolistas más importantes reaparecerá para la jornada 6 del Apertura 2021.

Es el caso de Alfredo Talavera, quien después de haber estado en la Copa Oro con la selección mexicana se contagió de COVID-19, lo que retrasó su regreso a la alineación auriazul un par de semanas más.

El cancerbero que está próximo a cumplir 39 años, superó con éxito la enfermedad y ahora se perfila para reaparecer con la escuadra del Pedregal después de no ver actividad en Liga MX desde el 2 de mayo cuando Pumas enfrentó al América en la jornada 17 del Guardianes 2021. Con esto Julio González quedaría relegado al banquillo después de cinco partidos como titular en el certamen.

No obstante, la recuperación de Alfredo Talavera no era la única esperada por Lillini, quien aún no contará con la disponibilidad futbolistas como Gerardo Moreno, Rogerio o Carlos Gutierrez, aunque de este último no se espera su regreso a la actividad sino hasta mediados de octubre.

De esta forma, ya con su portero titular en el arco, los Pumas buscarán su primera victoria del Apertura 2021 cuando enfrenten al Puebla que también querrá sumar de a tres unidades por primera vez.