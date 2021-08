Presenta gobierno análisis sobre Covid-19 en menores de edad

Que se reflexione y se reconozca por qué es importante que los menores y jóvenes regresen a las escuelas, fue el llamado de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez al encabezar la presentación del informe sobre el impacto de la pandemia en niñas y niños.

Durante la mañanera la funcionaria comentó que no sólo debe atenderse la situación de aprendizaje sino también lo relacionado a lo psicológico y físico de los menores. Y es que, de acuerdo a Luis Fernando Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el retorno a las aulas, es un desafío mundial por lo que anunció cuatro puntos de apoyo con el gobierno de México.

“El primero muy importante el acompañar a la Secretaría en el apoyo de protocolos que van a permitir un retorno seguro y durante un mes vamos a ir aprendiendo cómo hacer ese retorno seguro… segunda área donde vamos a tratar de cooperar con la Secretaría y sacar adelante es en el monitoreo de la situación de los centros educativos… en tercer lugar queremos cooperar en la comunicación, que todos tengamos la información correcta, más creíble, más confiable de qué hacer y qué no hacer frente a la pandemia y la apertura de las escuelas y queremos acompañar con mensajes positivos”.

El último punto es recuperar aprendizajes perdidos. Así mismo destacó que, a nivel mundial tras el cierre de colegios, mil millones de niños están regresando a las aulas mientras 750 millones están cerca de hacerlo y 150 millones no han regresado desde hace 18 meses, contribuyendo México con 37 millones de ese universo, también reconoció que podrán darse puntos infecciosos.

“Por supuesto que puede haber focos infecciosos, eso démoslo por descontado que es una posibilidad, la pregunta no es si van a haber porque ha habido focos infecciosos por todo el territorio nacional, por qué no habría de haber en escuelas y colegios es normal, la pregunta es cómo lo manejamos y la pregunta es cómo hacer un manejo efectivo de los focos infecciosos y en eso queremos cooperar para que el sistema de información nos detecte rápidamente esto y en cooperación con la Secretaría de Salud hagamos un manejo efectivo y eficiente de esos focos infecciosos”.

Cuestionada sobre la recomendación de ex secretarios de Salud que recomendaron la realización de pruebas en menores, la titular de educación Delfina Gómez, comentó que se seguirán las indicaciones que hagan las autoridades federales, aunque comentó, se deben tener especiales cuidados.

“Como un comentario muy personal yo creo que el hecho de una prueba sí se tiene que hacer mucho cuidado porque el hecho de poner por ejemplo el cotonete en la nariz de los niños se me hace, si a los adultos nos molesta, se nos hace medio molesto yo creo que sì tendríamos unas actividades previas para que al pequeño no se le haga un efecto medio complicado o difícil de momento en lo que se refiere a la molestia que puede provocar esta prueba pero estamos sujetos a lo que diga o recomiende la Secretaría”.

Y evitando dar nombres del o las personas responsables de la carta responsiva que ella anunció que se solicitaría para el regreso a clases presenciales, la funcionaria aclaró que el documento que emitió la Secretaría de Educación Pública, fue para destacar el texto presentado por el diario el Universal.

“En lo que a la carta se refiere sí efectivamente en la que emite este periódico es falsa, efectivamente no es oficial, este documento efectivamente lo utilizamos como un documento de análisis para precisamente cuando tuvimos la reunión con los secretarios de los diferentes estados que si ustedes recuerdan fue precisamente el jueves y viernes pasado, emiten esta información el jueves, se envía la aclaración a este periódico diciendo que no es el documento, totalmente falso tiene alteraciones y no fue algo que emitiéramos de manera oficial”.

Y solicito a los medios de comunicación terminar con esa polémica ya que aseguró hay información más importante, mientras tanto el presidente López Obrador enfatizó que el asunto de la carta, es mera politiquería.

“La carta, esto ya debe de entenderse es producto de la politiquería para ser muy claros, todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros, le dieron difusión a la carta porque son redes”.

Por cierto, que este jueves el Primer Mandatario también hizo un llamado a los nietos e hijos de medios de comunicación, convencer a sus familiares de la necesidad de regresar a los planteles escolares. Por cierto, que como parte del informe, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que debido a la pandemia incrementó la deserción escolar.

“Dos indicadores uno que deriva de la encuesta ECOVID que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática en donde señala que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas por Covid o por falta de recursos de estos de acuerdo al INEGI, 3 millones son niñas y niños… los datos del sistema de estadísticas de la Secretaria de Educación Pública que se refiere estrictamente a la población infantil matriculada el ciclo escolar 2021 están matriculados 35.6 millones de niñas y niños, pero se registró una disminución significativa de 2.6% de educación básica de 3.1 % en la educación media superior y de 0.8% en educación superior”.

Pero señaló que también incrementó la violencia al interior de los hogares donde el 76% de lesiones ocurrieron en casa, el 73% de los responsables tenía algún parentesco con la víctima, el 81.6% niñas y jóvenes, mujeres adolescentes.

Otro dato delicado fue el incremento se suicidios en niñas, niños y adolescentes que dijo, aumento en 12% entre 2019 y 2020 llegando también a su máximo histórico. Entre los menores entre 10 y 14 años el incremento de este hecho fue de 37% mientras el pensamiento suicida en adolescentes aumento del 5.1 al 6.9 del 2018-2020 y la conducta suicida tuvo un aumento en adolescentes del 3.9 al 6.9 del 2018-2020.