Rechaza Permanente extra para revocación de mandato

La Comisión Permanente rechazó con 23 votos en pro y 12 en contra el dictamen que convocaba a un periodo extraordinario de sesiones a las cámaras de Diputados y de Senadores para aprobar la ley reglamentaria de revocación de mandato.

Los diputados de Morena, Rubén Cayetano García y María del Carmen Almeida y del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusaron a Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión Permanente, de violar un acuerdo previo de la Mesa Directiva de debatir la propuesta antes de la votación nominal.

Rubén Cayetano García:

“Directamente a usted presidente, ¿por qué razón? ¿Por qué motivo, si habiendo un acuerdo todos los grupos parlamentarios íbamos a abrir el debate para manifestar nuestras posiciones y nuestros argumentos para poder llevar de manera previa a la votación? ¿Por qué se omitió esa parte? Había un acuerdo presidente. Sin embargo, se da un albazo legislativo”, expuso el morenista

En tanto, María del Carmen Almeida sentenció: “Y me asombra de miembros de la Mesa Directiva que traicionen de esa manera no solo su palabra, sino la respuesta a México para que en el pleno de un periodo extraordinario resolvamos temas de trascendencia para el futuro. ¡Por favor!, serenense… serenense. Serénese… senadora. Es inconcebible, se acordó en la Mesa Directiva que se ponían a discusión primero y le quiero hacer un respetuoso reclamo al doctor Garita, un respetuoso reclamo al doctor Garita donde parece que se entusiasma que no exista la discusión legislativa”.

Mientas que Gerardo Fernández Noroña aseveró: “Pero, la Mesa Directiva debe aclararnos por qué está pidiendo el 68 por ciento de los votos para un periodo extraordinario, porque pedir 24 legisladores es 68 por ciento. Nosotros con 23 votos tenemos prácticamente los dos tercios, 23.1, pero no puede pedirse el 68 por ciento de los votos. Hay un criterio donde la Mesa Directiva desde mi punto de vista se está extralimitando”.

La oposición solicitó al presidente de la Permanente diera por concluido el trámite parlamentario.

Ante los reclamos de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, Eduardo Ramírez decretó un receso en la sesión ordinaria.

Al regreso del receso, el senador de Morena dio por concluido el trámite legislativo:

“Vamos a cuidar desde la parte legislativa y la parte constitucional, por lo que se tomó la determinación de ajustarnos estrictamente a nuestro reglamento y a nuestra Constitución Política de México y, en virtud de no reunir las dos terceras partes de la votación requerida para considerar el proyecto de urgente resolución, la comunicación de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la iniciativa suscrita por la diputada Laura Imelda Pérez Segura, se turna nuevamente a comisiones para su análisis y dictamen”.

La presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri defendió el procedimiento legislativo.