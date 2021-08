Pago de deuda con recursos del FMI… no se puede porque no se quiere: AMLO

Insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador que será posible que los 12 mil millones de dólares que otorgue el Fondo Monetario Internacional a México, por Derechos Especiales de Giro, sean utilizados para el pago de deuda de manera anticipada.

Durante la mañanera el Primer Mandatario indicó que no quitará el dedo del renglón e incluso dejando de lado que él mismo nombro a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México, lo calificó de auto tecnócrata.

“Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió ultra tecnócrata diciendo no se puede lo que plantea el Presidente, no se puede porque no se quiere porque son muy cuadrados, que se utilice ese dinero para pagar deuda, se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la hacienda pública y se beneficie el pueblo”.

E insistió sus críticas contra los especialistas que dijo, no fueron educados para pensar en el bien del pueblo.

“Estos economistas están formados en escuelas en donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, en este caso a proteger a financieros, no les enseñan a proteger al pueblo, no saben del daño que causa la corrupción, esa materia no la llevan, esa asignatura, no les enseñan sobre la importancia de la economía moral”.

Por cierto, que este miércoles López Obrador manifestó su respeto a Banxico ante su decisión de elevar en 25 puntos base la tasa de interés dejando el interés de referencia en 4.5% para evitar el aumento de la inflación.

“Desde hace mucho tiempo sólo atienden lo de la inflación, no voltean a ver lo del crecimiento pero eso es un punto de vista al margen, lo central es que el Banco de México siempre está atento al comportamiento de la inflación entonces como ahora ha habido un incremento en la inflación ellos están tomando como medida aumentar la tasa de interés y yo respeto esa decisión que toman porque se tiene que tener control de la inflación”.

Sin embargo, lamentó que no tome en cuenta el crecimiento que por ejemplo, refirió tuvo el salario mínimo, el Jefe del Ejecutivo Federal mencionó que el gobierno hará lo que le corresponde con las medidas necesarias para evitar el incremento de precios en diversos productos y controlar la inflación ubicada 5.8%.

“Sí lo estamos haciendo por ejemplo hicimos el compromiso de no aumentar los precios de los energéticos y los estamos cumpliendo, y no lo entendían primero los tecnócratas… todo lo que sean bienes que podamos nosotros garantizar que no aumenten los precios lo vamos a hacer, por eso nuestra intervención en el caso del gas porque está creciendo mucho de manera injustificada y por eso se decidió lo del precio máximo y ya bajamos el gas”.

Comentó que la administración federal ha hecho un esfuerzo como no sucedía desde hace 40 años para tomar acciones como el incremento al salario mínimo que detalló, ha crecido 50% en términos reales.