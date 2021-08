Regreso a clases necesita preparación: Mexicanos Primero

Ante el regreso a clases presenciales anunciado para el próximo 30 de agosto, la organización de la sociedad civil Mexicanos Primero, se pronunció por poner en el centro de la educación, la salud física, mental y garantizar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes y destacó que según recientes estudios, la salud socioemocional está afectando ya a menores de segundo año de primaria, que les está dejando depresión y que si no se atiende, se arrastrará esta problemática incluso hasta si vida laboral.

Laura Ramírez, integrante de esta organización, señaló que la polarización entre quienes quieren un regreso a clases y no, es estéril, ya que afirmó todos están de acuerdo a que la prioridad es la seguridad física de salud y emocional de las niñas, niños y jóvenes, por ello la organización propuso que, para regresar a las aulas, se necesita preparación, consenso y actividades entre todos….

“Las escuelas que han abierto exitosamente en México y el mundo se prepararon, acordaron tareas, responsabilidades, redistribuyeron los recursos, identificaron los espacios, establecieron burbujas y escalonamiento de turnos para evitar las concentraciones peligrosas, trazaron un plan para la detección y reacción ante sospecha de contagio, verificaron las rutas de transporte y las condiciones a tomar en cuenta en el entorno físico que rodea a la escuela. Eso está de la mano de familias y docentes, y Mexicanos Primero invita a que se den estos pasos en acuerdo y no esperar a que la autoridad llegue a organizar, pues es visto que su alcance y visión, no están en este momento para ello”, exhortó la integrante de Mexicanos Primero.

Señaló que contar con protocolos detallados que orienten la actividad en el regreso es indispensable, entre ellos disponer espacios con ventilación adecuada, nuevas formas de aprendizaje al aire libre, el uso correcto del cubre bocas y el lavado constante de manos, el regreso, señaló debe ser en cada entidad, en cada escuela, de acuerdo al avance de la planeación, por su parte, David Calderón, Presidente de la organización, señaló que los desencuentros y contradicciones entre las propias autoridades ha abonado a la desconfianza, advirtió que se necesitan los procedimientos y hay una equivocada percepción de que el regresar será como en el 2019.

“Regresar a la escuela no significa que regresen todos y al mismo tiempo y menos que lo hagan en escuelas sin condiciones, regresar es un proceso, no un evento…el regreso para actividades presenciales programado para el próximo 30 de agosto, no debe pensarse como un regreso a 2019, no es posible ni deseable tener a todos los alumnos, en todas las aulas, como estaban antes de marzo de 2020, así que todos, no”, expuso el presidente de esta organización.

Afirmaron que para avanzar la SEP debe dar a conocer y difundir las experiencias exitosas en los sistemas estatales, pero para tener un regreso adecuado, se deben implementar una serie de medidas que sean atendidos previos antes del regreso a clases, por lo que propuso: Alistar las escuelas; ofrecer un protocolo sólido; apoyar de verdad a los maestros y dar prioridad a los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes.

Reconocieron que las escuelas que no tienen agua potable, no son viables para la reapertura e incluso cuestionaron, cómo es posible que un centro de trabajo, tenga una autorización para operar, si no tiene las condiciones mínimas, pero señaló existen alternativas como lavabos portátiles y otras que en conjunto se pueden alcanzar. Recordaron que es momento de exigir y colaborar con las autoridades para garantizar los derechos de los niños, advirtieron que el modelo pedagógico a distancia ha demostrado que no es eficaz…

“Las opciones a distancia que ofrece la autoridad son de calidad? No, ya lo demostramos, no son de calidad, el esfuerzo de los profesores que hicieron sesiones de aprender en casa fue mejorando con el tiempo, alguna de ellas muy buenas, la lógica misma de una exposición frontal de 50 minutos, sin preguntas, con un maestro que no te conoce y sin estar con tus pares, es antipedagógico”, señalo el activista.