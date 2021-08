Morena avanza con Revocación de Mandato en el Senado

En medios de una álgida discusión y hasta con un procedimiento cuestionado, Morena y sus aliados avalaron en comisiones del Senado un dictamen sobre la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato.

Bastó con que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejara de que el Congreso no discutió la Revocación de Mandato en el pasado periodo extraordinario, para que su partido se movilizara con un dictamen prácticamente al vapor.

Este lunes, los morenistas y sus aliados políticos en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda del Senado, impusieron su mayoría para avalar un dictamen no acabado, incluso con temas encorchetados, para expedir la Ley de Revocación de Mandato.

La oposición se inconformó por el trato de ‘iniciativa preferente’ que se le dio a esta ley.

Propuso la instalación de una mesa de trabajo plural, en la que participe el Instituto Nacional Electoral (INE), para subsanar las deficiencias que presenta el documento.

Los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano acusaron que el ‘dictamen’ contiene consideraciones sesgadas, pues acusaron que lo que pretende Morena es un ejercicio refrendatorio y no revocatorio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, explicó que su partido no puede avalar un periodo extraordinario para avalar esa Ley General que contiene varias lagunas legales.

“Nuevamente se quiere al vapor, sin construir consensos, sin escuchar a la oposición, sacar una ley importante, sin análisis profundo y sin la participación activa de la pluralidad política”, sentenció.

Damián Zepeda, senador del PAN, señaló que hay temas delicados que tienen que ser discutidos a profundidad y no aprobarse en ‘fast track’.

“Yo no comparto que este documento lo debamos aprobar con estas prisas. Se está intentando a marchas forzadas un periodo extraordinario cuando estamos a escasos días de que vaya a existir ya el periodo ordinario y me parece que ese tiempo debería ser aprovechado para lograr los consensos que requerimos”, aseveró el panista.

Miguel Ángel Mancera, señaló que el dictamen presenta importantes inconsistencias.

“Hoy se le está dando prácticamente un tratamiento de iniciativa preferente. El dictamen que hoy estamos discutiendo, como ya se ha dicho aquí, contiene varios problemas de homologación, de armonización legislativa, constitucional, se dejan de lado criterios que hoy ya son firmes. Errores de dedo, hoy tenemos una fracción 111 que seguramente se refería a la fracción tercera. No se incluye la motivación de la revocación del mandato -que aquí ya también se señaló-, lo es la pérdida de confianza, no se precisa la facultad del INE como el órgano encargado de realizar el cómputo. Porque la reforma constitucional ya está, el ejercicio se puede realizar de todas formas”, indicó Mancera.

Morena en voz del senador Félix Salgado Macedonio, demandó a la oposición aprobar el dictamen, pues tienen en esta ley la oportunidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya del poder.

“Alégrense deben aprobar esta propuesta sin regateo alguno. El asunto no es ni de fondo ni de forma, la pregunta es si se revoca o si continúa. No le busquen. La pregunta es bastante clara: ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato, si o no? Y ustedes le tienen miedo a esa respuesta y les da pavor”, expresó el senador por Guerrero.

Las comisiones dictaminadoras acordaron que las reservas al dictamen se llevarán al pleno para su discusión, en caso de que la ley se discuta en un periodo extraordinario de sesiones previsto para este viernes.