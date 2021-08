Aunque aseguró que su gobierno se mantendrá respetuoso de los distintos organismos extranjeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que existen desacuerdos con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que llamó a México aumentar su apoyo fiscal para enfrentar la pandemia entre otras cosas.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, e primer mandatario mencionó que el gobierno federal decidió una forma distinta enfrentar la crisis generada por el COVID-19 en la que evitó endeudarse más para apoyar a las empresas, y decidió mantener los apoyos a la gente que más lo necesita.

“Pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros de los organismos financieros internacionales como el FMI pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México, durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países, fue un rotundo fracaso, no tenemos ningún pleito con el Fondo Monetario sólo que no estamos de acuerdo con sus recomendaciones”.

Por cierto que dio a conocer que el préstamo que el Fondo dará a México será destinado para pagar parte de la deuda para evitar que incremente más que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“El Fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares, este es un recurso que va al Banco de México para las reservas; nosotros podríamos utilizar ese recurso para pagar deuda por anticipado”.

De acuerdo al FMI con la pandemia, México aumentó sus exportaciones por lo que recetó reformas estructurales al indicar que existe un fuerte desbalance con su principal socio comercial, que es Estados Unidos.

Ante ello le urgió cambios legislativos que ayuden a dinamizar su mercado interno y la inversión, con el objetivo de cerrar esta brecha y evitar el riesgo de estrés económico y es que señaló que Estados Unidos ya colocó a México en una lista de observación del Departamento del Tesoro en observación como posible riesgo financiero.