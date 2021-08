Asegura AMLO protección a Azucena Uresti tras amenaza del CJNG

Expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador su solidaridad a la periodista Azucena Uresti quien este lunes fue amenazada a través de un video, por presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario dio a conocer que el gobierno federal a través del titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, buscará brindar la protección necesaria a la también conductora.

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió... ya se estableció compara que se le atendiera y ya se estableció comunicación con ella y fue Alejandro Encinas quien la atendió y se estableció mecanismo de protección... repruebo completamente esas amenazas no admitimos que se actúe de esa forma”.

E insistió se protegerá a Azucena, a todos los periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos pues enfatizó, en este gobierno se combate a la corrupción, la impunidad y no se protege a ningún delincuente.

“Ya no hay como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada, ya la autoridad no está al servicio de las mafias, con la garantía que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo no hizo referencia al mensaje de quien dijo ser el líder del agrupamiento delictivo Nemesio Rubén Oseguera , conocido como ‘El Mencho’, que solicitó a Milenio y a los medios de comunicación ‘ser parejos’, y no ladearse hacia un sólo lado y no acarrear con problemas ‘que no les corresponden’.