Legisladores sólo van por desafuero de Huerta y Toledo

La Comisión Permanente aprobó con 24 votos en pro, 9 en contra y 3 abstenciones que la Cámara de Diputados realice un segundo periodo extraordinario de sesiones este miércoles para discutir y en su caso aprobar únicamente el desafuero de los diputados Benjamín Huerta Corona, acusado de abuso sexual y violación en agravio de un menor de edad y de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, señalado por enriquecimiento ilícito.

En lo particular, el pleno de la Permanente con 21 votos en pro, 13 en contra y 1 abstención, excluyó de este periodo extraordinario de sesiones el quitarle la inmunidad procesal a Uriel Carmona, fiscal general del estado de Morelos.

Con 35 votos en pro, en lo particular, se dio aval a desaforar al diputado Saúl Huerta y con 25 votos en pro, 7 en contra y 3 abstenciones pasó el dictamen para el desafuero de Mauricio Toledo.

Con 19 votos en pro y 15 en contra tampoco será tema del extraordinario para ambas cámaras del Congreso la discusión y en su caso aprobación de la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El partido del Trabajo en voz del diputado Manuel Huerta Martínez, anunció su voto en contra y salió a la defensa de Mauricio Toledo.

“Y no avalamos un proceso espurio, plagado de irregularidades que busca consumar una venganza política y un uso faccioso de la ley. Además de las violaciones al debido proceso, existe una venganza política de la cual no seremos parte. No avalamos un procedimiento en donde la búsqueda de la justicia no es más que una mera simulación. No respaldaremos la ilegalidad en un Estado democrático debe prevalecer el Estado derecho”.

César Cravioto, senador de Morena, pidió avalar este periodo extraordinario, bajo el siguiente argumento:

“Sería vergonzoso para nosotros que concluyera esta legislatura y que dichos diputados y el fiscal no fueran molestados ni con el pétalo de una rosa. La corrupción y la impunidad han sido dos lacras de la política nacional que han lacerado a esta patria. No puede ser que después de tres meses alguien que sea acusado de violar a un menor mantenga el fuero. Y otro se imputa de enriquecimiento ilícito, gracias a los cargos públicos que ha desempeñado, más de 60 millones de pesos en bienes y cuentas, además posibles prestanombres que se siguen investigando y el caso del fiscal de Morelos, que en lugar de ayudar a que se imparta justicia en su estado, entorpece, precisamente, la impartición de justicia”.

La priísta y presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, se pronunció en contra de incluir el desafuero del fiscal de Morelos, como la iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y explicó sus razones.

“Señalar que el asunto del fiscal de Morelos reviste una máxima delicadeza, porque se trata de una posible violación a un amparo constitucional con todo lo que esto conlleva. Decirles que lo menos que puedo señalar es mi sorpresa de tratar otro asunto, un asunto tan complejo, como una iniciativa de ley federal en materia de juicio político y declaración de procedencia. Es por decirlo suavemente una sorpresa, siento como que la chistera legislativa de pronto haya surgido un conejo que nos trata estos temas tan complejos y delicados por su implicación con asuntos de equilibrios políticos indispensables de conservar”.

El periodo extraordinario de sesiones para la Cámara de Diputados se realizará este miércoles 11 de agosto, a las 11:00 horas.