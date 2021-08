Consulta de revocación de mandato sí se puede realizar: AMLO

Debe llevarse a cabo, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las voces que aseguran manifestaron dificultad de que se realice en el próximo año la consulta popular sobre revocación de mandato.

Durante la mañanera el primer mandatario adelantó que en breve se aprobará en el Congreso la Ley Reglamentaria faltante, con la que se avalará el procedimiento.

“Se puede llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato, no le gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa pero ya está en la Constitución lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información que se va a aprobar en estos días y ya con eso se establece el procedimiento, debe de llevarse a cabo, es el colmo de que quieran impedirla”.

López Obrador insistió que él mismo promoverá dicho ejercicio porque insistió “el pueblo pone y el pueblo quita” e incluso aseguró que aunque haya quienes afirmen que la revocación no puede ser retroactiva, él se irá de la Presidencia, sí así la gente lo decide.

“Es un asunto legal, que, si es retroactiva, si no es retroactiva, si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva le ley, me voy, o sea, sea de aplicación retroactivo o no, me voy, cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente”.

Incluso si fuera el caso enfatizó no buscará abogados ni pediría la ayuda de personajes o abogados como Diego Fernández de Cevallos, conocido como el “.Jefe Diego”, por lo que enfatizó, este más allá de un asunto legal es totalmente moral.