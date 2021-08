Niega AMLO que denuncia contra fabricantes de armas en EU sea injerencista

México se apega a la legalidad, no hay nada contra el gobierno de Estados Unidos, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que la denuncia que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores ante un Tribunal de dicha nación contra fabricantes de armas, es un procedimiento civil que se resolverá en su debido tiempo.

En la mañanera el Primer Mandatario destacó que a nuestro país está afectando que no exista en el país vecino, un control sobre la venta de armas y enfatizó que no es ir en contra de la enmienda de Estados Unidos que les da derecho a sus ciudadanos a portar armas.

“No es ninguna injerencia de nada es opinar porque sí es un asunto lamentable que da vergüenza… va a darse curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad, no es no contra el gobierno de Estados Unidos es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causa muertes porque no hay ninguna limitación, ningún control”.

Y es que lamentó que incluso se fabrican a la medida para criminales.“Estamos hablando de Barret 50 y armas de alto poder, que se introducen la país entonces creo yo que el juzgado de Boston va a tender este asunto va a resolver, no es algo que se tenga que resolver pronto se va a pedir toda la información, ya estas empresas hacen armas a medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”. Destacando que esta es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de p