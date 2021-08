En consulta "el INE no se puso a la vanguardia, se quedó en la retaguardia"

Nuevamente arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra del Instituto Nacional Electoral, por su actuación o la falta de, en el marco de la consulta popular realizada el pasado domingo sobre enjuiciar o no a ex presidentes.

Durante la mañanera el Primer Mandatario consideró que el INE no tomó la bandera de la transformación y la verdadera democracia participativa pues enfatizó que en lugar de promover dicho ejercicio, demostró representar al antiguo régimen.

“Es un proceso de transformación entonces ellos en lugar de ponerse a la vanguardia se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, la democracia. Lo acabamos de ver en la consulta, que fue histórica pero parece que les incomodaba la consulta”.

Enfatizó que el INE sólo simuló recoger la opinión de la gente sin cumplir con el número de casillas que prometió colocar, insistió que la participación de la población no significó ningún fracaso de su propuesta de consulta sino el inicio de una verdadera democracia participativa. El jefe del Ejecutivo Federal reiteró el llamado a la oposición para prepararse en la consulta de marzo sobre revocación de mandato.

“Una consulta constitucional, por primera ves en la historia de México, ya hay este precedente, ahora lo dije ayer, lo repito ahora, viene la revocación de mandato en marzo, va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse como lo hicieron en junio”.

Y los invitó a votar porque ya no siga en la Presidencia de México en el tiempo que le falta.

“Que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya, es la revocación de mandato, esta es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacifica, por la vía democrática, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo, quieres que se quede el Presidente o que renuncie, para finales de marzo”.

Insistió en la necesidad de limpiar y purificar cada ves más la vida pública del país y no ser como “ambiciosos vulgares” que anteponen intereses personales, económicos y materiales en lugar de preferir la libertad y felicidad.